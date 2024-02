Az új alapellátási ügyeleti rendszer tapasztalatairól, a gyermekügyeletek helyzetéről, az orvosok fizetéséről, a szakdolgozók bérének emeléséről és a kórházigazgatók egy részének decemberi leváltásáról is beszélt Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában.

Voltak nehezebb vármegyék, utalt Pest vármegyére az államtitkár. Arra törekedtek, hogy homogenizálják az ügyeleti terhelést. Az ökölszabály, hogy tízezer lakosonként egy ügyeleti megjelenés van egy ügyeleti időben. A Pest vármegyei ügyelettel kapcsolatban az államtitkár szerint a politikai hangulat fokozódott fel.

Szentendrén sem olyan nagy az ügyeleti terhelés, a mentősök szerint az előző két hétben átlagosan 3-4-6 megjelenési vagy vonulásos ügyeletük volt, esetleg 7 beteg volt egy ügyeleti időben, délután 4-től reggel 8-ig.

Budapest még várakozik



Budapestet a tervek szerint még idén bekapcsolják az új rendszerbe, ami megoldja majd azt a problémát is, hogy az agglomerációból lehet budapesti ügyeleti pontra is menni, vagy onnan jön ki hozzájuk az ügyeleti kocsi. Ezzel zárul majd az átalakítási folyamat. Országosan egységes ügyeleti rendszer lesz, központi telefonos triázzsal, egységes hívószámmal és egységes ellátási elvekkel.

Kis baj: 1830, nagy baj: 112 – mondta Takács Péter. Amikor úgy érzi valaki, hogy ha azonnal nem kap szakszerű orvosi segítséget, ott az életét veszélyeztető állapot léphet fel, akkor továbbra is a 112-t, a mentőket kell hívni. A 1830-at főszabály szerint egy percen belül fölveszik a kollégák. Ha nem, akkor tovább kapcsolják egy következő központba – válaszolta az államtitkár.

A fővárosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban elmondta: Budapesten jó a tömegközlekedés, minden második kerületben van egy nagy kórház sürgősségi osztállyal. Valószínű, hogy nem kell annyira teleszórni ügyeleti pontokkal a főváros területét, mint egy nagy kiterjedésű megyét. Ahol egy sokszakmás kórház van, ott lesz egy rendelő helyiség egy háziorvosnak és a hozzárendelt asszisztensnek, és mentőtiszt is lesz. Példaként említette, ha bemegy egy beteg egy sürgősségire triázsolják, és ha kiderül, hogy a problémáját alapellátási kompetencia szintjén meg lehet oldani, akkor át fogják őt irányítani az alapellátási ügyeletre, és nem megy be a sürgősségire.

Csökkenni fog a 6-7 órás várakozási idő a sürgősségi osztályokon.

Az orvosbérekkel kapcsolatban megjegyezte: most majdnem 2 millió 200 ezer forint az orvosi átlagjövedelem az állami szektorban. A Pénzügyminisztériummal konzultálva arra jutottak, hogy az orvosi alapbér 37 százaléka lesz a szakdolgozói alapbér. Ezt márciusban el is fogják érni. A teljes kereset aránya ennél jobb lesz szakdolgozói szempontból, mert a szakdolgozók több munkaórát teljesítenek, mint az orvosok, elérheti a 42 százalékot is.

Az orvosok külföldi munkavállalása terén 2005 és 2012 közötti átlagosan 1100 orvos kért engedélyt külföldi munkavégzéshez, most évente 300-400-an kérik ki a papírokat, és 80 százalékuk ír receptet Magyarországon is. Utóbbi orvosok jellemzően ingáznak.

A szakdolgozói bérekkel kapcsolatban elmondta: ma egy szakdolgozó átlagosan bruttó 682 ezer forintot keres, 200 óra munkával. Egy középfokú végzettségűé 714 ezer, egy diplomás szakdolgozói átlagbére pedig 892 ezer forint volt 2023 decemberében. Ezt emelik márciustól átlagosan 20 százalékkal.

A szakdolgozóhiányt firtató kérdésre azt válaszolta: Budapesten a legmagasabb a nővérhiány, ennek az oka pedig az, hogy az albérletárak sokkal magasabbak Budapesten, mint bárhol máshol. Orosházáról nem fog senki följönni, hogy 200 ezerrel többet fizessen ki albérletre. Ez a helyzet, ezzel kell kezdenünk valamit és fogunk is – mondta Takács Péter.

Nővérszállás mellett egy albérlet-támogatási program is szóba jöhet.

Hét kórházigazgatóval voltak elégedetlenek



A tavaly év végi kórházigazgatói leváltásokkal kapcsolatban azt mondta az államtitkár új kiválasztási rendszert szeretnének kórházakban.

Tizenheten voltak, akik életkor miatt nem lehetnek tovább a kórházigazgatói székben, de a kórházban szakorvosként dolgozhatnak, akár még osztályvezetők is lehetnek, vagy tudományos igazgatók, vagy egyéb területre elmehetnek, de első számú vezetők nem lehetnek. Hét olyan kollégától köszöntek el, akinek a vezetői teljesítményével voltak elégedetlenek.

A kórházi adósság nagy részéről nem a kórházigazgatók tehetnek. Kisebb részben menedzsment hatás, de nagy részét az elmúlt időszakban az okozta, hogy a gyógyszerárak elszabadultak, gyógyszerhiány van egész Európában. Három év alatt megduplázódtak a gyógyszerkiadások a kórházakban.

A magyar uniós elnökségnek az egészségügyünket érintő célkitűzése, prioritása lesz a kardiovaszkuláris betegségek elleni harc, amit az onkológia után most szeretnénk ugyancsak európai zászlóra tűzni.

A másik a mentális egészség. Ezt talán a Covid után nem kell mondanom, hogy még egy sokkal fokozottabb téma, mint eddig volt. A harmadik a transzplantáció. A Covid után 20 százalékkal csökkentek a donációs felajánlások, holott a transzplantáció tényleg életet ment.