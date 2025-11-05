A traffipaxok tömeges telepítése óta sokat javultak a főváros baleseti statisztikái – írja a Totalcar.
Ezúttal Újpesten állt szolgálatba három új egység.
„A kihelyezés célja, hogy visszaszorítsa a gyorshajtást, így csökkentve a balesetek kockázatát” – idéziTrippon Norbertet, Újpest polgármesterét az ujpestmedia.hu. A politikus külön megköszönte az Önkormányzati Rendészet munkatársainak közreműködését is.
Az új traffipaxokat a Váci út – Bagaria utca kereszteződésében, a Fóti út – Baross utca kereszteződésében, valamint a Külső-Szilágyi út – Megyeri út kereszteződésében helyezték el.
A helyszíneket nagy gonddal választották ki. Varga Brigitta rendőr százados, őrsparancsnok-helyettes így nyilatkozott: „Forgalmi adatok alapján kerültek kijelölésre azok a területek, ahová a trafiboxok kerültek, itt fordult elő nagyobb számban sebességtúllépés. A trafiboxok prevenciós hatása vitathatatlan, hiszen a tapasztalatok alapján az autósok azonnal leveszik a gázról a lábukat, amint megpillantják, holott nem is tudják, hogy abban a pillanatban „éles”-e a sebességmérő doboz.”
Mint írták, a traffipaxok egyelőre hatékonynak tűnnek biztonságosabb közlekedésért folytatott munkában. Bár a balesetek száma nem sokat csökkent 2025 eddigi részében, súlyos vagy halálos kimenetelű karambolból jóval kevesebb történt, mint 2024 azonos időszakában.
