A Tisza Párt elnöke szombaton bejelentette: Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke a szervezet gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője.

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Kapitány István két gyermek édesapja, 38 éve házas, karrierjét Magyarországon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a Shellnél. A világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított – emelte ki a politikus.

Magyar Péter tájékoztatása szerint Kapitány István számos hazai és nemzetközi elismerés, valamint díj birtokosa, elnyerte többek között az év menedzsere és az év európai iparági vezetője címet, 2023-ban pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

A Shell és a Ferrari 76 éves együttműködésének köszönhetően szoros kapcsolatot ápolt az olasz autógyár fejlesztőivel és Forma 1-es pilótáival, köztük Michael Schumacherrel. Büszke rá, hogy a Shell egyik legsikeresebb termékét, a V-Powert-t Magyarországon fejlesztették ki – ismertette a pártelnök.

A bemutató videóban elhangzik: Kapitány István "angyalföldi srácként hódította meg a világot", de büszke debreceni gyökereire is. Tragikus repülőgép-balesetben elhunyt édesapja után maga is pilótának készült, ám végül "a legmagasabbra jutó magyar üzleti vezető lett". Büszke magyarnak vallja magát, aki hisz a magyar tehetségben és szenvedélyesen szereti hazáját - hangzik el.