A karácsonyi hulladék eltüzelése veszélyes játék, a Pénzcentrum pedig azt írja, égésterméke veszélyes, az egészségre és a környezetre is ártalmas.

Karácsonykor vagy az ünnep végeztével több százezer forintra is megbírságolhatják azt a személyt, aki elégetné a karácsonyfát, ezt ugyanis tilos megtenni. Sőt, még a csomagolópapírtól sem szabad így megválni.

Ezért a szétcincált ajándékos tasakok és csomagolóanyagok tömkelegétől alternatív módon érdemes megszabadulni, hulladékégetéssel semmiképp.

Ismert, Magyarországon az hatályos jogszabályok szerint a hulladékégetés jogsértő cselekedet, 300 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható,

ráadásul egyes esetekben még bűncselekménynek is minősülhet.

Azt írják, a kiszolgált karácsonyfának is ki kell száradnia, mielőtt a törzsét valaki eltüzeli, ehhez hónapokra van szükség, így azt leghamarabb a 2026-os év végi fűtésszezonban égethetjük el.

A bírság nem véletlen, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a lap kérdéseikre válaszolva közölte, arról ugyan nem rendelkeznek pontos információkkal, hányszor is vezetett lakástűzhöz kifejezetten a hulladékkal fűtés, az viszont tény, hogy a szemét elégetése okán a korom és kátrány rakódik le a kéményben, ez pedig növeli a kéménytüzek kialakulásának veszélyét.