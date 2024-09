Rövidesen megkezdi a Városmajor egyik ikonikus irodaházának felújítását a BIF Nyrt., amely 2020-ban szerezte meg az épület tulajdonjogát. Az 1981 és 1986 közötti időszakból származó üvegépületben működik a Budai Központi Kézbesítő Posta, amelynek bezárása „nem a BIF részéről, hanem a bérlő oldaláról merült fel” – áll a beruházó lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A BIF és a Magyar Posta közötti bérleti szerződés idén december 31-én jár le, annak meghosszabbítására az épületet felújító és bővítő társaság nyitott – szól a BIF közleménye.

A cég és a Magyar Posta közötti tárgyalások jelenleg is zajlanak – áll a Magyar Posta honlapján olvasható tájékoztatóban. Az egyeztetések során a BIF több javaslatot is megfogalmazott, hogy a postahivatal a fejlesztési munkálatok idején is zavartalanul működhessen.

A postahivatal bezárása és a bérlemény végleges elhagyása tehát nem a BIF, hanem a bérlő oldaláról merült fel – fogalmaz a cég.

A BIF 2020 januárjában vásárolta meg a 15 ezer négyzetméteres irodaházat, amely akkor már rendelkezett egy 7 szintes, 248 férőhelyes parkolóház kialakítására alkalmas bővítmény jogerős építési engedélyével.