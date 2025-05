Szokatlan módon Facebook-posztban, ömlesztve reagált Pottyondy Edina, aki kérdések sokaságát kapta a kormánypárti ihletésű átláthatósági törvénytervezet és a videói kapcsán, illetve arról, hogy miért nem szervez ő is tüntetést.

De a magyar influenszer-humorista a közéleti véleménynyilvánítása, illetve Youtube-csatornája jövőjére is kitért.

Megérkezett a tavaszi nagytakarításhoz a törvényjavaslat A Fidesz országgyűlési képviselője benyújtotta a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amelynek elvileg célja a külföldről finanszírozott szervezetek ellenőrzése és átláthatóbb működése. Bővebben

Az emlegetett és bírált törvényjavaslat szerinte „nyilvánvalóan fenyegetés minden olyan kormánykritikus platformra, amit a NER ellenségként azonosít. Miután a nevem szerepel a SzuverenitásGestapo egyik jelentésében,

valószínűleg én is felkerülök a NER halállistájára”

– vélelmezte a közéleti youtuber, a Szuverenitásvédelmi Hivatalra célozva.

Pottyondy Edina szerdai bejegyzésében kifejtette: olyan kijelentéseket, amiben a kétségeit hangoztatja Magyarország demokratikus jellege kapcsán, szerinte bőven találnak.

„A jogi szankciók alkalmazásának másik feltétele, hogy a kipécézett rendszerellenség kapjon külföldről érkező támogatást, amit már nehézkesebb rám verni, de a ravasz jogászkodás miatt nem lehetetlen. Soha uniós pályázaton nem indultam, soha, semmilyen állami vagy civil szervezettől támogatást nem kapott a cégem. Se külföldről, se belföldről. Viszont a törvénytervezet alapján gyakorlatilag bármilyen bevétel külföldi támogatásnak minősülhet, ha nem tetszik a pofád. Az én esetemben:

a YouTube-bevételeim;

a külföldi jegyértékesítések (pl. az erdélyi turnén eladott jegyek); és

a Donably-n érkező mikroadományok”

– sorolta Pottyondy.

Az ismert videós rögzítette: „a törvény nyilvánvalóan alkotmányellenes, nyilvánvalóan sérti az uniós jogot, és nyilvánvalóan orwelli jogszabály, ami teljességgel kiszolgáltatottá teszi azokat a kormányzat felé, akik felkerülnek a Szuverenitásvédelmi kurvaannya által javasolt és a kormány által elfogadott ügynöklistára” – utalt újfent a hivatalra, majd leszögezte:

Nem tudom, hogy mennyire eszik forrón a kását, mennyire gondolják komolyan ennek az abszurd jogszabálynak a végrehajtását, de amennyiben nagyon, akkor az én magyarországi létezésem ellehetetlenül.

Felvázolta, két választása marad:

„Az egyik az, hogy a videózást végleg abbahagyom, külföldre nem megyek fellépni, a Donably felületet bezárom, könyvet nem adok ki, és reménykedem abban, hogy stand-uposként is meg tudok élni, mert legalább a fellépéseimet nem nyírják ki. A másik lehetőség, hogy egy közeli (vagy távoli) országba költözöm, a magyarországi cégemet bezárom, és pl. Szlovákiából youtuberkedek, onnan szervezem a magyarországi előadásaimat, és ott adom ki a könyvem (ha végre elkészül). Ez két okból lenne nehéz váltás: egyrészt azért, mert ragaszkodom az otthonomhoz, a barátaimhoz, másrészt azért, mert nevelek egy kislányt, akit nem akarok kirángatni az életéből, a rutinjaiból és elszakítani azoktól, akiknek fontos.”

Ezután Pottyondy felelevenítette:

„A nagyapámat elvitték a kommunisták, a sváb rokonok közül többet kitelepítettek, a keresztszüleim a rendszerváltás előtt disszidáltak, mert kilátástalannak látták a jövőt. Nem hittem, hogy az én életemben is eljön az a pont, hogy komolyan el kell gondolkodnom a hazám elhagyásán. Elmondhatatlanul megrendítő érzés.”

Elmondása szerint amellett, hogy dühös és elkeseredett, törekszik a magánéletének a többi részére is koncentrálni, ezért is tud mostanság kevesebb videót csinálni, és ezért sem szervez demonstrációt. Utóbbit azért sem, „mert mások csinálják, részben azért, mert én csak egy komikus vagyok, erre a feladatra pedig úgy hiszem, hogy most olyan ember kell, aki képes megszervezni a szakszervezeteket, aki képes maga mögé állítani a közszférában dolgozókat, aki képes a tüntetésből országos sztrájkot csinálni” – jelezte.

Azt gondolja, „ezután csak egyetlen követelésünk lehet a kormányzat felé (...) az, hogy takarodjanak. És hogy számoljanak el az elmúlt tizenöt év minden lopásával, minden visszás döntésével, minden hatalmi visszaélésével.”

És hát ez túl nagy ambíció egy túl kicsi lánynak, ezért inkább csöndben vagyok, nem teszem magam komikussá...

– zárta eszmefuttatását Pottyondy Edina.