Az óceánjáró 2026 nyarán Olaszországban bont zászlót, mielőtt 2026 novemberében átkelne az Atlanti-óceánon, hogy csatlakozzon az Icon of the Seas és a Star of the Seas testvérhajóihoz a Karib-térségben. A hétnapos utazások legalacsonyabb ára 1600 dollár (515 ezer forint) tesz ki személyenként – írja a Világgazdaság.

A hajón 28 étterem, több mint 20 bár és lounge, korcsolyapálya, 7 medence, 10 pezsgőfürdő és egy 16 méteres vízesés is megtalálható.

A világ óceánjárós üzletének 80 százalékát három vállalat, a Royal Caribbean, a Carnival és a Norwegian uralja, és mindhárom cég bevételeinek 30-40 százalékát az utasok fedélzeti fogyasztása adja. Azaz azok az ételek-italok (vagy szolgáltatások), amelyeket a jegyárban esetlegesen foglaltakon túl, a hajók utasai elfogyasztanak utazásaik ideje alatt.

A vállalatok székhelye mindhárom esetben Florida, de a tengerjárók mintegy 70 százaléka Panamában, Bermudában, a Bahamákon vagy Máltán vannak bejegyezve. Ez annak tudható be, hogy a felsorolt országokban lazábbak a környezetvédelmi, munkaügyi vagy éppen üzemelésbiztonsági szabályok, ellentétben az USA-val vagy az EU-val. Ennek köszönhetően a társaságok hamarabb megkapják a szolgáltatáshoz szükséges engedélyeket.

Bár a hajózási ágazat a globális turizmus kevesebb mint 3 százalékát teszi ki, a piac egy fókuszált, mégis erőteljes szegmensét foglalja magába. Ugyan egy modern óceánjáró megépítésének költsége akár egymilliárd dollár is lehet, hamar visszahozza az árát. 2024-ben 34,6 millió utas vette igénybe az óceánjárók szolgáltatásait, amely már 9 százalékos növekedést jelent a 2023-as 31,7 millió emberhez képest. Mostanra 168 milliárd dolláros iparág 1,6 millió embert foglalkoztat.