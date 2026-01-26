A magyar kormányfő szerint az elmúlt héten az ukrán politikai vezetők és maga Volodimir Zelenszkij is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal, illetve a kormánnyal szemben.

A miniszterelnök videójában úgy fogalmazott, a nemzetbiztonsági szervek értékelése szerint a történtek „egy összefüggő ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek”, amelyekkel a magyar választásokba akarnak beleavatkozni.

Orbán Viktor szerint ezt nem engedhetik meg, meg kell védeniük a magyarok szuverenitását és a választás tisztaságát, ezért arra szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

