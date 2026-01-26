Hivatalos vizsgálatot indított az Európai Bizottság az X chatbotja, a Grok ellen, miután annak beépített mesterséges intelligencia alapú képgenerátorát széles körben arra használták, hogy valódi nők és kiskorú lányok képeit virtuálisan, a beleegyezésük nélkül levetkőztessék.

A Handelsblatt elsőként számolt be arról, hogy a vizsgálat során azt nézik meg, hogy a közösségi médiaplatform eleget tett-e annak érdekében, hogy a képek elkészítésének és terjesztésének kockázatát csökkentse. Ha bizonyítást nyer, hogy az X a digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény (DSA) online platformokra vonatkozó szabályrendszerét megsértette, a Bizottság a vállalatot annak éves globális forgalmának akár 6 százalékáig terjedő bírsággal sújthatja – írja az Euronews.

Tavaly decemberben 120 millió eurós bírságot szabott ki az X platformra a Európai Bizottság annak hirdetési gyakorlata és a fiókellenőrzési jelölések miatt.

Az ezzel kapcsolatos aggályok azután merültek fel, hogy tavaly nyáron a Grokot egy Spicy Mode nevű fizetős funkcióval bővítették, ami lehetővé tette a felhasználók számára, hogy explicit tartalmakat hozzanak létre. Ugyanakkor a Bizottság szóvivője korábban azt nyilatkozta: ez nem pikáns, hanem illegális tartalom, aminek nincs helye Európában.

Noha Elon Musk a felháborodáson az X-en közzétett bejegyzésében gúnyolódott, a platform végül intézkedett és közölték, hogy eltávolították a Grok által készített szexuális tartalmú, gyermekeket ábrázoló képeket a platformról, az ezek létrehozásában részt vevő felhasználókat pedig kitiltották.