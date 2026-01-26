Bekamerázná Budapest hídjait Vitézy Dávid. A fővárosi képviselő szerint az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett – az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon – mondta Egressy Mátyás eltűnésére utalva. De hasonló esetek többször előfordultak az elmúlt 15 évben.

„Ezért tettem javaslatot arra, hogy Budapest összes Duna-hídja egységes, korszerű és teljes körű kamerás megfigyelőrendszert kapjon, amely nemcsak az útpályát, hanem a járdákat is a híd egyik végétől a másikig lefedi. Nem szimbolikus intézkedésről van szó, hanem megelőzésről, gyorsabb beavatkozási lehetőségről, illetve később az egyértelmű megbizonyosodás lehetőségéről. A közterületi kamerák jelenléte bizonyítottan erősíti a közbiztonságot, visszatart a jogsértő magatartásoktól, és segíti az eltűnések és balesetek gyorsabb felderítését” – közölte Vitézy.

A képviselő hozzátette, a jogszabályi keretek ehhez most is adottak. A közterület-felügyeletről szóló törvény lehetőséget ad ilyen rendszerek kiépítésére, a döntés a Fővárosi Közgyűlés kezében van. Márpedig, ha csak egy tragédiát is sikerülhet megelőzni, vagy akár csak a napokon át tartó bizonytalanság helyett világosan és gyorsan megbizonyosodni, mi történt a hídjainkon valójában, akkor már megéri a rendszer kiépítése. „Éppen ezért már a szerdai Közgyűlésen javaslatot teszek erre, első lépésben egy ütemezett intézkedési terv összeállítására, amelyhez aztán lépésenként tudunk forrást biztosítani” – hangsúlyozta Vitézy.