A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia romániai leányvállalata 8179 négyzetméteres telket vásárolt Bukarestben, közvetlenül a város egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjának számító Bucharest Mall szomszédságában.

A területen a Centropolitan projekt valósul meg, amely 274 lakást, valamint 3345 négyzetméternyi kereskedelmi területet foglal magában. A beruházás immár jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és már a munkálatok is megkezdődtek. A projektben elérhető lakások kínálata az egyszobás ingatlanoktól az ötszobás otthonokig terjed.

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapnak a lakók kényelmét szolgáló közösségi funkciók: mintegy 350 négyzetméternyi területet szenteltek egy barátságos lakói társalgónak, egy társasági összejövetelekhez alkalmas gasztro bárnak, egy gyerekeknek kialakított saroknak, egy tinédzsereknek szánt játékteremnek, egy coworking központnak, valamint fitnesz- és jóga területeknek. Mindez egy kiegyensúlyozott, modern városi életmódot támogat.

A Centropolitan mindemellett – széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően – az ún. 10 perces város koncepcióját követi. A mindennapi élethez szükséges funkciók – lakhatás, szolgáltatások, kikapcsolódás – rövid időn belül vagy akár a fejlesztés területén belüli szolgáltatásként elérhetők, a Bucharest Mall mindössze egy perc sétára található, a környéket pedig kiváló közösségi közlekedési kapcsolatok jellemzik.

Nem a Centropolitan a Cordia, illetve a Futureal-csoport első beruházása Romániában, legutóbb a két ütemben felépült, 485 lakásos Parcului20 lakóház készült el Bukarestben.