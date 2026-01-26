A We Love Budapest portál 15. szülinapja alkalmából különleges meglepetéssel ünnepli a jeles alkalmat. Bookazine-ukban különböző fővárosspecikus tartalmakat, kedvenc helyeiket és egyéb érdekességet gyűjtenek össze – írja a We Love Budapest.

Új kiadványukhoz keresik most a főváros azon nagykövetét, akinek személyisége legjobban összeforrt a várossal. Arra kérik az olvasókat, hogy javasoljanak olyan ismert zenészeket, színészeket, építészeket, várostörténészeket, művészeket, gasztroarcokat kortól és nemtől függetlenül, akiknek munkássága szervesen kötődik a városhoz, egyéniségük jól kifejezi, hogy milyen is budapestinek lenni.

Az ajánlások alapján a portál szerkesztősége fogja kiválasztani a nyertest, aki a bookazine arca lesz. Az indoklással ellátott jelöléseket online várják, amely akár többször, több ajánlással is kitölthető a február 15-ös beérkezési határidőig.