A kínai statisztikai hivatal (NBS) hétfőn közzétett adatai szerint a szárazföldi Kína lakossága 2025 végén 1 milliárd 404,89 millió volt, ami 3,39 milliós csökkenést jelent az előző évhez képest, gyorsabb ütemben, mint 2024-ben.

A születések száma 7,92 millióra esett, 17 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel korábbi 9,54 millió, miközben a halálozások száma 11,31 millióra nőtt. Ezer lakosra vetítve a születési ráta 5,63 volt, a legalacsonyabb az 1949-ben alapított Kínai Népköztársaság történetében, míg a halálozási ráta 8,04 ezrelékre emelkedett, ami 1968 óta a legmagasabb érték – közölte az adatokat az MTI.

A gyors elöregedés is egyre nagyobb kihívást jelent: a 60 év felettiek aránya 2025-ben 23 százalékra nőtt, és előrejelzések szerint 2035-re elérheti a 400 milliót, ami jelentős nyomást gyakorolhat a munkaerőpiacra és a nyugdíjrendszerre. A kormány már reagált: a nyugdíjkorhatárt fokozatosan emelték, férfiaknál 63, nőknél 58 évre.

A házasságkötések száma is visszaesett: 2024-ben 6,1 millió pár lépett házasságra, ami több mint ötödével kevesebb az előző évi 7,68 millióhoz képest. A házasságok számát a demográfusok a születések egyik előrejelző mutatójának tekintik.

A hatóságok ösztönző intézkedésekkel próbálják élénkíteni a gyerekvállalást: évente támogatást nyújtanak gyerekenként, és 2026-tól a terhességgel kapcsolatos egészségügyi költségeket teljes egészében megtérítik. Emellett engedélyezték, hogy a párok lakóhelyüktől függetlenül köthessenek házasságot, ami átmenetileg növelte a házasságkötések számát 2025 harmadik negyedévében.

A termékenységi ráta továbbra is a világ legalacsonyabbjai közé tartozik: átlagosan egy gyermek jut egy nőre, jóval a népesség szinten tartásához szükséges 2,1-es érték alatt. Az ENSZ előrejelzése szerint a század végére a szülőképes korú nők száma kevesebb lesz, mint 100 millió.