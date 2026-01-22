Ismét meghirdették a budapesti Béla király úti, köztársasági elnöki rezidenciát. Ahogy korábban, úgy most is 28,36 milliárd forintért hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nem változott az árverési biztosíték ára sem, az továbbra is változatlanul hétmilliárd forint.

A HVG azt írja, hogy ezúttal hat napja van a potenciális vevőknek letennie a biztosítékot, aminek a határideje így január 28. A licit február 3-án este zárul.

A XII. kerületben található ingatlanegyüttes a Béla király út-Alkony út-Csillagvölgyi út által határolt telkeket foglalja magában, összeterületük több mint 133 ezer négyzetméter, amelynek a beépíthetősége 10 százalék, és mintegy 27 ezer négyzetméternyi lakást építhet ide az, aki megszerzi a rezidenciát.

Kovács Gergely, a kerület Kutyapártos polgármestere azt mondta az első kiírás megjelenésekor, hogy lehetőség lenne a kerület idei teljes költségvetését ennek a megvásárlására fordítani, de az is egy opció, hogy ne.