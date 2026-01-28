Életének 81. évében elhunyt a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. Voith Ági a József Attila Színház örökös tagja volt, a hírt az AcNews-nek Bodrogi Gyula erősítette meg.

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Az 1956-os forradalom után Svájcban, majd Olaszországban apácáknál tanult. 1962-ben érettségizett a Hámán Kató Leánygimnáziumban, majd 1966-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1966–1984 között a József Attila Színház tagja volt, majd a Thália, illetve az Arizona Színházban játszott. 1993-tól szabadfoglalkozású, 2019–2021 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt.

Voith Ági színésznőként erős, karakteres nőalakok formálója volt, rendezőként pedig pontos látásmóddal, felelősséggel és következetességgel dolgozott. Játékában mindig ott volt az értelem, az érzelem és amikor csak lehetett a humor.