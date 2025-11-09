A Népliget autóbusz-állomáson egy jó ideje már nem működnek a mozgólépcsők, ráadásul az egyik utasoktájékoztató kijelző is gyakran elromlik. Az RTL Híradónak az egyik MÁV-dolgozó azt mondta, az egyik mozgólépcső még tavaly december után ment tönkre, az eléjük kihelyezett tájékoztatás szerint pedig teljes körű felújítás zajlik, de a munkálatok a jelek szerint még nem kezdődtek el.
A híradónak az utasok arról panaszkodtak szombaton, hogy jelentős nehézséget okoz nekik a mozgólépcső hiánya. A MÁV munkatársa szerint a kijelzők hol működnek, hol nem.
A MÁV közlése szerint a mozgólépcsőket várhatóan év végére újra működésbe hozzák, a kijelzőket pedig egy beruházás részeként tervezik kicserélni.
Két és fél éve tötymörgünk ezen a budapesti hídon, de csak nem adják vissza a külső sávotTorzóként működik a Népligeti felüjáró immár két és fél éve. A belváros felé haladó oldalon 2023-ban zárták le a külső sávot, és az azóta is ott áll, a kutya rá sem néz, az autósok pedig ülnek a dugóban. Pedig volt már mindenféle javaslat, elbontás, felújítás, átépítés, de az, hogy legalább visszaadják a nem kis forgalomnak a sávot, senkinek sem jut eszébe.
