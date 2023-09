A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tegnapi kerekasztal-beszélgetésén részt vett Navracsics Tibor is. A területfejlesztési miniszter egy rövid interjút adott az economxnak, amelyben az optimista tárcavezető többek között leszögezte, nem érzi magán a kormányzati nyomást. Úgy értesültünk, Navracsics Tibor októberben újra megy tárgyalni Brüsszelbe az uniós vezetőkkel. Exkluzív interjú.

Az őszi tárgyalásoktól mit várhatunk? Lesz megegyezés?

Abban bízom, hogy meg fogunk állapodni az idei év végéig minden egyes kérdésben.

Mire alapozza ezt?

Az optimizmusomra.

Érez nyomásgyakorlást a kormány gazdaságpolitikusai részéről? Hiszen van egy nagy hiány a költségvetésben, szükség lenne az uniós forrásokra.

A külkereskedelmi mérleg folyamatosan javul, ami azt is jelenti, hogy nem állt meg a magyar gazdaság egyensúlyának javulása és bár kisebb mértékben, de az export is emelkedett.

Nyomásgyakorlás nincs, csak tárgyalás, tárgyalás és tárgyalás.

Tárgyalok, ahogy csak tudok, de ennek eredménye mindig két félen múlik, emiatt csak azt tudom elmondani, hogy én mit szeretnék. Én szeretnék megállapodni, és szerintem jól haladunk a konzultációkkal, de ennek eredménye természetesen attól is függ, hogy az Európai Bizottság mit szeretne.

És az Európai Bizottság meg akar állapodni?

Abban bízom, hogy igen.

Magyarország az uniós költségvetési vitában élni fog a vétóval?

Nagyon messze vagyunk még a költségvetési vitától, vétóról pedig egyáltalán nem tudok! A büdzsé az Európai Tanács decemberi ülésének a napirendjén szerepel, addig van két és fél, három hónap, azt remélem, addig minden nyitott kérdést le tudunk zárni.

Decemberig pozitív vége lesz a tárgyalásoknak?

Az első perctől azt mondom, hogy pozitív vége lesz a tárgyalásoknak. Majd’ másfél évvel ezelőtt a kormányalakítás után is ezt mondtam, most is ezt mondom, nem adtam föl soha, egy percre sem. Ezért jeleztem azt már többször is:

ha kell, minden nap kimegyek tárgyalni Brüsszelbe.

2024-ben ünnepeljük a huszadik évfordulóját annak, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Mekkora kudarc lenne, ha úgy fordulnánk rá erre az évre, hogy nem sikerült ezt a vitát lezárni, és megmaradt a bizalmatlanság?

Nagyon fontos, hogy az összes olyan megállapodást tavaly decemberben megkötöttük már, amelyek ahhoz kellenek, hogy az uniós forrásokhoz hozzájuthassunk. Abban bízom, hogy év végéig minden nyitott kérdés lezárul. Tehát semmiféle kudarc nem lesz.

Tehát a huszadik évfordulót úgy tudjuk ünnepelni, hogy minden rendben lesz a magyar kormány és az EU vezetése között.

Nem tudok olyan tagállamról, amelynek az Európai Bizottsággal minden ügye rendben lenne.

Ez jó kifogás.

Nem az. Az Európai Unió ugyanis nem szeretet-, hanem érdekközösség, amely a közös érdekeken alapul. Ez az oka annak, hogy akár a tagállamok, akár a brüsszeli testületek között állandóan vannak viták, és ez az oka annak, hogy a jövőben is mindenkinek lesz valamiféle vitája az Európai Bizottsággal, de 2024. május 1-jén úgy fogjuk a huszadik évfordulót ünnepelni, hogy a nekünk járó európai uniós források már jönnek, és az Erasmus is rendben lesz.