A mumpsz főként a gyermekeket támadja meg, a vírus az arc oldalán és a fülek alatt található nyálmirigyek fájdalmas duzzanatát okozza. Az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tájékoztatása szerint a 12. héten egy Somogy vármegyei 6 éves kislánynál, a 13. héten egy 5 és 11 éves Komárom-Esztergom vármegyei fiúgyermeknél, a 14. héten pedig egy Vas vármegyei 16 éves fiúnál vetődött fel a mumpsz gyanúja.

A Zala Vármegyei Hírportál szerint a fertőzöttekben a közös, hogy mindannyian az életkoruknak megfelelően vannak beoltva a betegség ellen. Ugyanakkor a laborvizsgálatok eddig egyik esetben sem támasztották alá a klinikai diagnózisokat.

A mumpsz vírus cseppfertőzés útján, kizárólag embereket tud megfertőzni. Aki átesik a betegségen, az élethosszig védett marad. Főként gyermekeket és fiatal, fogékony felnőtteket fertőz. A vírus rendkívül ragályos, ám manapság már ritkán fordul elő, mivel kötelező védőoltás van ellene.

A mumpsz lappangási ideje akár 2-3 hét is lehet, de van, hogy tünetmentes marad. A legtöbb esetben egy hét alatt szövődmények nélkül gyógyul, azonban az idősebbek és a gyermekek esetében súlyos szövődményekkel járhat, többek között agyhártya-, agyvelő-, pajzsmirigy- és szívizomgyulladással, de halláscsökkenés és hallásvesztés is kialakulhat. Fiatal felnőtt férfiaknál akár teljes sterilitáshoz vezető heregyulladást is okozhat.

Azt írják, a nők is veszélyeztetettek a fertőzés miatt, mert petefészek-gyulladás lehet a szövődmény, és ami jóval nagyobb baj, hogy a terhesség első trimeszterében vetélést, esetleg fejlődési rendellenességet okozhat.