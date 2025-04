A május 1-jét magában foglaló hosszú hétvégére mindenütt, ahol szükséges, több tömegközlekedési jármű is nagyobb kapacitással közlekedik ebben az időszakban. Az elővételben váltott jegyeikkel az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását, hiszen minél többen jelzik előre, hol és mikor vennék igénybe a vasúti vagy az autóbuszos szolgáltatásokat, az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.

A vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

április 30-án a pénteki;

május 1-jén a szombati;

május 2-án és 3-án az ünnepnapi;

május 4-én a vasárnapi;

május 5-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok.

Az ünnepi időszakban az utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity-k szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek.

A helyjegyek elővételi vásárlásától függően – a lehetőségekhez képest –

a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség,

a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj,

a Budapest–Békéscsaba közötti Békés,

a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény,

a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart,

a Budapest–Keszthely közötti Balaton,

valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival indítja el a vasúttársaság.

Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége ezt lehetővé teszi.

A VOLÁN-járatok közlekedési rendje is változik:

április 30-án, szerdán munkanapra és a hét utolsó tanítási napján;

május 1-jén, csütörtökön munkaszüneti napon;

2-án, pénteken és 3-án, szombaton szabadnapon;

4-én, vasárnap a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napon;

május 5-én, hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok.

A HÉV járatainál is lesznek változások a közlekedési rendben:

május 1-jétől 4-ig (csütörtöktől vasárnapig) a munkaszüneti napi;

a H7-es HÉV esetében május 2-án és 3-án – pénteken és szombaton – a szombati menetrend lesz érvényben.