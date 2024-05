A Tisza Párt alelnöke április 17-én kezdett országjárásba, azóta hetente több napon át utazik, és nem csak a nagyobb, hanem a kisebb településekre is ellátogat, és egy-két kivétellel mindenhol beszédet is mond.

A 158 településből 111 esetben töltött fel videót is a beszédeiről, illetve ezen felül 32 olyan településen volt, ahol ugyan mondott beszédet, de vagy technikai, vagy egyéb okból arról nem készült videó. Olyan helyeken is járt, ahol nem feltétlen az emberek közé ment, hanem például családi gazdaságot látogatott meg.

A Népszava összesítése szerint

Magyar Péter az elmúlt hetekben összesen 143 beszédet mondott el eddig, ami alatt 6760 percet beszélt.

(A lap a 32 település esetében, ahol nem készült felvétel, az átlagos beszédidő alapján készített becslést, illetve ahol rajta kívül más is szólt az emberekhez, azt az időt levonta).

Ez azt jelenti, hogy a politikus 112 órát beszélt, ez olyan, mintha Magyar Péter bő 4,5 napot egyhuzamban végigbeszélt volna.

A leghosszabb előadásai 70-90 percesek voltak, és ezeket többnyire a nagyobb városokban mondta el, ahol több ezren hallgatták. Ilyen volt például a szegedi esemény, ahol a résztvevők megtöltötték a Dóm teret, vagy Debrecen, ahol szintén megtelt a tér.

A legrövidebb beszéde 20 perces volt, ezt a Zala vármegyei Söjtörben tartotta.

Az átlagos idő egyébként valamivel több mint 47 perc volt.

Nemcsak Magyar Péter, hanem a Fidesz és a Demokratikus Koalíció (DK) esetében is javában tart az országjárás. A Telex a hónap közepéig bezárólag térképen mutatta meg, hogy merre járt Orbán Viktor vagy Deutsch Tamás, illetve Dobrev Klára és/vagy Gyurcsány Ferenc. Eszerint a miniszterelnök és a Fidesz EP-listavezetője addig összesen 26 helyre látogatott el, amelyből 8 budapesti helyszín volt. A DK esetén ez a szám 29 volt. Amíg a Fidesz jellemzően szűk körben, saját szavazói között kampányol, addig a DK eseményeit változatosabb környezetben rendezték (pártirodában is tartottak már gyűlést, de szabadtéren is).