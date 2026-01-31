A Budapesti Közlekedési Központ az ügyfelek észrevételei alapján fejleszti a repülőtéri járathoz kapcsolódó szolgáltatását, egyszerűbbé válik a késő esti átszállás az éjszaka közlekedő egyéb járatokra azoknak, akik repülővel érekeznek a fővárosba.

2026. február 1-től a 200E autóbusz Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről – a 23:28-kor, 23:38-kor és 23:48-kor – induló utolsó három járata a Határ út M végállomás irányában betér a Kőbánya-Kispest M csomópontban lévő buszállomásra. Ennek köszönhetően a reptérről érkező utasok jelentősebb gyaloglás nélkül, a felüljárót mellőzve, könnyen átszállhatnak azokra az esti buszjáratokra, amelyek a belváros és a külső kerületek felé indulnak, így utazásuk kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik.

A BKK kiemelten kezeli az utasok építő jellegű észrevételeit és fejlesztési javaslatait, a mostani, 200E járatot érintő változás is közvetlenül az utasok visszajelzései alapján született meg.