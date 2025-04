A Pfizer közleménye szerint valóban veszélyes lehet a kullancscsípés, azonban ne érdemes a hiedelmekre és a szóbeszédre hagyatkozni, ha a megelőzésről, a teendőkről, a kezelésről vagy a következményekről akarunk tájékozódni.

Az egyik ilyen tévhitnek nevezi meg a vállalat, hogy csak nyáron kell a kullancsokra odafigyelni: ez azonban nem igaz. A kullancsok legnagyobb ellensége a hosszú, kemény fagy, de a klímaváltozás miatt a telek egyre enyhébbek, ezért a kullancsok is nehezebben pusztulnak el, nagyobb egyeszámban vészelik át a telet. Emellett csalóka lehet az elhúzódó nyár és a korai tavasz is, mivel ezekben az időszakokban is kullancsveszélynek lehetünk kitéve, napszaktól függetlenül.

Tévhit a közlemény szerint továbbá az is, hogy a vírusos agyvelőgyulaldást okozó FSME-vírust kizárólag csak a kullancs, egész pontosan a vörös hasú közönséges kullancs képes terjeszteni. A betegség ellen ugyanakkor már Magyarországon is elérhető védőoltás.

Ugyanakkor fertőzött kecskék, juhok, tehenek pasztörizálatlan tejének, továbbá az abból készült sajtnak a fogyasztásával is el lehet kapni a vírust.

Nem igaz továbbá az sem a Pfizer szerint, hogy csak erdős, mezős területeken és kirándulóhelyeken fordul elő a kullancs, mivel ugyanolyan gyakorisággal fordulhatnak elő a füves, bokros strandokon, városi parkokban és a játszótereken is.

További tévhit, hogy a kullancsok csak fáról kerülhetnek rá az emberre, mivel a kullancsok nem tudnak ugrani és nem túl gyakran fordulnak elő 1,5 méternél magasabb helyeken. A kullancsok a kilélegzett szén-dioxidot, a testhőmérsékletet, a mozgás keltette rezgéseket érzékelik, így kapaszkodnak rá áldozatuk lábára a fűszálakról, levelekről.

Valótlan az az állítás is, miszerint minden kullancscsípés betegséget okoz. Valójában csak a fertőzött kullancs csípése okozhat fertőzést, mivel az általuk hordozott kórokozók betegítenek meg minket.

Az is tévhit, hogy ajánlott antibiotikumot szedni kullancscsípés esetén. Utóbbi ugyanis a tünetek hiányában nem javasolt.