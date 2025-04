Kínkeserves halált okozhatnak a most megjelent vérszívók

A várva várt tavasz nemcsak kellemes időjárást hozhat - bár ez a mostani időjárási előrejelzésekből nem látszik -, de veszélyekkel is jár. Támadnak a kullancsok, és még ezt tetézi, hogy egy mutáns fajra is bukkantak a szakemberek, amelyet most vizsgálnak, milyen veszélyeket hordoznak az emberekre és az állatokra nézve.