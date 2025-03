Mit kíván a magyar nemzet Brüsszeltől. Legyen béke, szabadság és egyetértés – így kezdte Facebook-posztját Orbán Viktor március 15-én reggel. A 12 pont nyomtatásban is megjelent, és így néz ki:

Kívánjuk a nemzetek Európáját.

Kívánjuk a törvény előtti egyenlőséget minden tagállamnak.

Adják vissza a nemzetek törvénytelenül elvont hatásköreit.

Nemzeti szuverenitást, erős vétót a nemzeti kormányoknak.

A Soros-ágenseket zárják ki a bizottságból, a korrupt lobbistákat távolítsák el a parlamentből.

Az unokáink jövőjét ne zálogosítsák el, az unió adósságát pedig számolják fel.

Nemzeti őrseregünket ne akadályozzák határaink védelmében. A migránsokat ne hozzák be, az illegálisan érkezetteket vigyék el tőlünk.

Korrupt dollárok és eurók ne érkezhessenek a tagállamokba.

A gyerekeink természetellenes átnevelését tiltsák be.

Kívánjuk Európa keresztény örökségének védelmét.

Követeljük az európai békét.

Unió, de Ukrajna nélkül.

– Egyenlőség, szabadság, testvériség! – zárul a miniszterelnök hirdetménye.

Az átköltött 12 pontra reagált Ungváry Krisztián történész is:

„Orbán Viktor "12 pontjából" az utolsó nemes egyszerűséggel megtagadja Ukrajnától az EU tagság elméleti lehetőségét is. Utalnom kell arra, hogy az 1848-as forradalom jelszavai között viszont szerepelt a szabadság, egyenlőség és testvériség. Orbán jelszava ezzel szemben Oroszország, Egyenlőtlenség és Testvérietlenség” - írja Facebook-bejegyzésében.

Szerint a miniszterelnök ezzel a pontjával nyilvánvalóvá tette, amit amúgy is tudni lehetett már, hogy ő nem a forradalmárok hanem az elnyomók képviselője: „Metterniché, Paszkievicsé, Schwarzenbergé és Haynaué”.

Ungváry szerint ez hergelés, ami ráadásul a nemzeti ünnepen ízléstelen is. Azt is írta, hogy „egészen hajmeresztő nemzetárulás” kijelenteni egy szomszéd országról, ahol magyarok is élnek, hogy ne kapjon segélyeket, és ne lehessen EU tagjelölt sem.