Hosszú évek óta mondják, mi vagyunk a múlt, ezt mondták ’48-ban is, ’56-ban is, és ezt mondják most is, hogy a jövő a szivárványos világbirodalomé, de túl az Óperencián fordulat történt, és kiderült, mi vagyunk a jövő. A patrióták és a független nemzetek – mondta Orbán Viktor kormányfő az 1948/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén, a Nemzeti Múzeum előtt.

Kíváncsi ránk a fél világ, de nem a gazdaságunk és a katonaságunk miatt.

A magyarok akkor vannak elemükben, ha a szabadságért kell harcolni – fogalmazott a kormányfő. A mi szabadságharcunk nem csak a magyarok ügye, a csatát most a nyugati birodalom lelkéért vívják, utalt a migrációra, de beszélt a gender – szerinte –természetellenes életmódjáról is.

„Azt is mondták, hogy el vagyunk szigetelve, de a fél világ ránk kíváncsi. Nem a gazdaságunk mérete vagy a hadseregünk tűzereje miatt” – a magyarok eleme a szabadság, szabadságharcosok vagyunk, tudjuk, hogyan kell kivívni és megvédeni a szabadságot, „ezért jön hozzánk a fél világ” Bécstől Washingtonig.

A nyugati világ patriótái győztek, mert megfordult a szél, ma mi állunk győzelemre – mondta Orbán Viktor. A világméretű szabadságharcnak mi voltunk az előszelei, jelentette ki, szerinte az unokáinknak lesz, mit folytatniuk.

Brüsszelből nem kifelé jövünk.

Orbán Viktor megerősítette, nem kell az Unióból kilépni, ellenkezőleg, meg kell fordítani és átvenni. Egyetlen patrióta nemzetgazdaság a miénk – tette hozzá, és rámutatott,

15 év alatt a birodalommal vívott csaták árnyékában felépítettük Európa egyetlen patrióta nemzetgazdaságát. Hazaküldtük az IMF-et, megreguláztuk a multikat és a bankokat, visszavettük a magyar energiarendszert, a teljes nemzetgazdaságot a magyar emberek szolgálatába állítottuk, visszavertük Brüsszel minden ármánykodását, amivel spekulánsok kezére akarta játszani a magyarok pénzét.

Orbán Viktor elmondta, az ország kibírta a háború három évét is, pedig Magyarország szenvedte el a legnagyobb gazdasági veszteséget az egész Európai Unióban, mégis, ennek ellenére is megcsinálják az egész nyugati világ legnagyobb adócsökkentését, ezzel új fejezetet nyitnak a gazdaságtörténetben, kialakítják a világ első családközpontú gazdaságát az édesanyák jövedelemadó-mentességével, „ez minden mértéktartás mellett is világszenzáció”.

Uniót Ukrajna nélkül, de Magyarország nélkül nincs döntés.

Szerinte egy éve az volt a kérdés, hogy „akarunk-e meghalni Ukrajnáért”, most pedig az, hogy bele akarunk-e rokkanni az ukrán uniós tagságba. Rámutatott, a magyarok nélkül nem lehet dönteni ebben az ügyben, és mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt az erről szóló véleménynyilvánító szavazáson.

A nemzeti ünnep reggelén az Országház előtti Kossuth Lajos téren katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulóján. Az ünnepi huszármenet 9:30-kor indult a Nemzeti Múzeumhoz, ahol Orbán Viktor legújabb 12 pontját osztogatták a résztvevőknek, akik csak aranykarszalaggal mehettek be a kordonon belüli területre.