Új koronavírus variáns bukkant fel idén, ez a típus könnyebben fertőzhet és gyorsabban is terjed.

Szlávik János infektológus főorvos, a Dél-pesti Centrumkórház vezetője elmondta az M1 Ma reggel című műsorában, hogy a WHO egyik szakértője szerint a pandémia nem múlt el, csak arcot váltott. Ez a variáns is egy ilyen arcváltás lehet.

Folyamatosan alakulnak újabb és újabb genetikai variánsok, és ezek közül néhányan megfigyelésre, néhányan pedig aggodalomra adnak okot. A jelenleg úgymond megfigyelésre javasolt variáns, ez az nb1.8.1 variáns.



- mondta Szlávik János.

Bár e variáns terjedése aggodalomra ad okot, a súlyosságát tekintve nem emelkedik ki a többi változat közül.

A főorvos szerint egy klasszikus koronavírus-megbetegedést kell elképzelni, annyi különbséggel, hogy már gyakrabban tapasztalható hányás és hasmenés is a szokásos magas láz, köhögés, orrfolyás tüneteken kívül.

Szlávik János szerint azonban pánikra nincsen ok, a WHO és nemzeti közegészségügyi hatóságok is vizsgálják az új változat viselkedését - írja a hirado.hu.