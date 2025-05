Csütörtökön északnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, sok napsütés várható a gomolyfelhők mellett.

A keleti harmadban azonban felhősebb maradhat az idő, eső, záporeső is ott várható a legtöbb helyen, zivatarok is kialakulnak - 6 vármegyére adtak ki sárga figyelmeztető jelzést -, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék is hullhat.

Ezzel szemben nyugatabbra csak helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugati szelet egyre többfelé erős, a Dunántúlon viharos széllökések kísérik, majd estétől jelentősen veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, de a tartósan felhős északkeleti tájakon ennél hűvösebb lesz az idő. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő - közölte a HungaroMet.

Pénteken sok napsütésre készülhetünk, melyet időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. A nyugati határszélen erősebben megnövekedhet a felhőzet, amiből néhol kisebb eső, záporeső is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél veszít erejéből, de még többfelé számíthatunk élénk széllökésekre. Délután 20-26 fokot mérhetünk.

Szombaton is napos, gomolyfelhős időben lesz részünk. Csak elvétve alakulhat ki kisebb zápor. Már csak gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 24-29 fok között valószínű.

Vasárnap folytatódik a túlnyomóan napos időjárás. Északnyugaton és az Északi-középhegységben azonban előfordulhatnak záporok, zivatarok. A délire forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakulhat.

Hétfőn a gomolyfelhős idő mellett északnyugaton alakulhatnak ki nagyobb eséllyel záporok, zivatarok. A délnyugati szél több helyen megélénkül. Délután 25-31 fokra van kilátás - olvasható az Időkép előrejelzésében.