Viharos szél és zivatarok: figyelmeztetés az egész országra

A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton, a március 15-i ünnepen is országszerte várható eső, zápor, zivatar. A jövő hét elején csökken határozottabban a csapadékhajlam viszont az éjszakai fagyok is visszatérnek.