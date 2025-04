- Szeretnénk nemet mondani arra a politikára, amelynek egyértelmű és kimondott célja, hogy ártson Magyarországnak, nem a magyar kormánynak, hanem a magyar embereknek - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a Nemzeti Ellenállás Mozgalom és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) demonstrációján szólalt fel, amelyet Kollár Kinga Tisza párti európai parlementi képviselő beszéde miatt szereztek, amelyben a Tisza párti politikus a Magyaroroszágnak járó uniós források befagyasztásának hatásai kapcsán, bizonyos pozitívumokat is emlegetett.

Mit is mondott Kollár Kinga? A tiszás EP-képviselő, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság hétfői ülésén mondott olyan mondatokat, amelyre reagálva a kormány, és maga a miniszterelnök le is csapott. A képviselő szavai szerintük azt bizonyítják, hogy a Tisza Párt képviselői a magyarok ellen dolgoznak. Kollár a 444.hu fordítása szerint a következőket mondta: - Egyrészt a Fidesz és a magyar kormány még mindig visszaél a helyzettel belpolitikai céljai érdekében, és azt állítja, hogy a Bizottság kettős mércén alapuló érveléssel tartja vissza a forrásokat, mert politikailag motivált az ügyben. És ha hagyjuk, hogy a politikai engedmények szerepet kapjanak a folyamatban, azt gondolom, valahogy tényleg politikailag motiváltak lesznek a döntések. És ez végül is elvezet a magyar kormány pozíciójához. A kormány úgy állítja be magát, mint ami folyamatosan a hungarofób brüsszeli vezetőkkel szemben védekezik. A dolog pozitív oldala, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Én ilyen értelemben nagyon pozitívan tekintek a 2026-os választásra. A szakértőkhöz tennék fel még egy kérdést: hogyan tudják az EU pénzügyi érdekeit az EU politikai érdekeivel összhangba hozni? Miközben megőrzik Magyarország uniós integrációját. És milyen aktív lépéseket kellene tennie az EU-nak, hogy fellépjen a kondicionalitási eljárással kapcsolatos hamis információkkal szemben?

Gulyás Gergely a kormánypárti tüntetésen hangsúlyozta: ez nem jobb- vagy baloldal kérdése, nem ideológiai viták tárgya, ennek belátásához egy kis jóérzés és minimális emberi tisztesség elegendő.

- Az egyenként mintegy 7 millió forintot kereső tiszás európai parlamenti képviselők azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyarok szegényebbek legyenek, erről most már saját maguk szolgáltattak megdönthetetlen bizonyítékot - jelentette ki.

- Ez Magyar Péterék őszödi beszéde. Azt hittük Őszöd a Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál - mondta.

Közben Kollár Kinga is reagált a Facebook-oldalán:

- Fejenként 800 ezer Ft ingyenpénzt elbukni. Kimondani nem lehet, csinálni igen!? - utalt vélhetőleg az elveszett uniós pénzekre.