A Fidesz nagyszabású vezetőcserét hajt végre még a választások előtt. A párt szeptemberi előrejelzése beigazolódni látszik, akár negyven képviselőtől is megválhatnak – írja a Szabad Európa.

A fővárosban várható az egyik legradikálisabb átalakítás, ugyanis 18 választókerületből 17-ben új jelöltet indít a kormánypárt, amellyel valószínűleg a fővárosi körzetekben, évek óta tapasztalható népszerűtlenségüket próbálják ellensúlyozni.

Kik távoznak?

Többek között Német Zsolt, a Fidesz egyik alapítója. 1990 óta képviselő és neki köszönhető a párt külpolitikájának alakulása is.

Németh Szilárd Fidesz alelnök, Csepel.

Simicskó István KDNP-frakcióvezető, és korábbi védelmi miniszter.

Egyedül Dunai Mónika marad a helyén, aki 2022-ben megnyerte a XVII.kerületet.

Vidék tekintetében Borsod megyében lesz több változás, ahol három választókerületben váltottak le elnököt. A lap szerint kérdéses Hörcsik Richárd, aki 1990 óta folyamatosan parlamenti képviselő, illetve Riz Gábor indulása, aki 2010 óta sorra nyerte a választásokat a körzetében.

Lázár János is az érintettek között van, hiszen már korábban bejelentette, hogy nem indul Csongrád megyében egyéni jelöltként, helyét a választókerületben Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere veszi át.

Vas megyében Hende Csaba helyére Vámos Zoltán megyei főispán kerülhet. Vámos elődjének komoly szerepe volt a Polgári Körök megszervezésében, valamint sokáig kapcsolattartó volt a Fidesz és a német CDU között.

Győrben Kara Ákost is leváltják, annak ellenére is, hogy 2022-ben 60,3 százalékkal nyerte a körzetét, és volt már államtitkár is.

Érden a 68 éves Aradszki András ugyan újra elindult volna a választásokon, hiszen 2010 óta magabiztosan nyerte a választókörzetét, azonban jövőre már, a tavalyi polgármester választáson kikapott Kardosné Gyurkó Katalin lesz a képviselőjelölt.

Megvan, hol és mikor dugják össze a fejüket a Fidesz-frakció tagjai

>>> A kormánypárti frakciótagok a megszokott helyre vonulnak el február derekán. Orbán Viktor pedig ekkor zárt körben ad politikai helyzetértékelést. Bővebben >>>