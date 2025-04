Az Alaptörvény kormánypárti képviselők által kezdeményezett tizenötödik módosításáról dönthet hétfőn az Országgyűlés.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Másfél órán keresztül kérdések hangzanak el, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

A határozathozatalok között

a képviselők szavaznak Magyarország Alaptörvényének tizenötödik módosításáról, valamint azzal összefüggésben egyes törvénymódosításokról.

Kormánypárti képviselők kezdeményezésére rögzíthetik az alkotmányban, hogy

a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogának védelme kiemelt jelentőségű alapvető jog, és ezzel arányos védelmet élvez;

a más állampolgársággal is rendelkező magyar állampolgár állampolgársága határozott időre felfüggeszthető lenne;

alapvető jogként rögzítenék a készpénzzel történő fizetést;

Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos;

bekerül az Alaptörvénybe a települések önvédelemhez való joga is.

Az MTI összefoglalója szerint a képviselők hétfőn döntenek még több nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. Elfogadhatják a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámolót is. A képviselők szavaznak az előterjesztő kormány által közlekedési alkotmánynak nevezett, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosításáról.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosításával mezőgazdasági idénymunka esetében 2026. január 1-jétől az ezen foglalkoztatás keretében ledolgozható munkanapok száma a jelenlegi legfeljebb 120 napon túl még 90 nappal egészülhet ki.

Döntenek az egyes állami tulajdonban lévő részvénytársaságokkal kapcsolatos törvények módosításáról, amely a Magyar Export-Importbank Zrt.-vel és a Magyar Fejlesztési Bankkal kapcsolatos változtatásokat tartalmazza.

A Telex pedig azt írja, hogy

az Alaptörvény módosításával egy időben a Momentum tüntetést hirdetett meg a Kossuth térre.

A párt szerint az Alaptörvény-módosítással a Fidesz „végérvényesen elvenné tőlünk a gyülekezési alapjogunkat”, így most „meg kell vetnünk a lábunkat, és azt kell mondanunk, hogy elég volt”. A terv szerint blokád alá veszik a parlamenti bejáratokat, így akarják megakadályozni, „hogy a putyini útra tereljenek minket, és megfosszanak a szabadságunktól”. A blokád után pedig tüntetést tartanak a téren.

A Momentum képviselői egyébként nem is lehetnek bent a szavazás alatt: a független Hadházy Ákossal együtt május közepéig nem léphetnek be a Parlamentbe, miután a gyülekezési törvény átírása alatt füstgyertyával zavarták meg a szavazást, és Orbánt és Putyint csókolózva ábrázoló képpel szórták tele a parlamentet a karzatról. Mindezekért Kövér László házelnök fel is jelentette őket.

Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón az Országház kilátásába helyezett blokádjával kapcsolatban kifejtette, egy népképviseleti szerv működésének ellehetetlenítse bűncselekmény.

Leszögezte azonban, a Kossuth téren - leszámítva a baloldali kormányok időszakát - lehetett és most is lehet tüntetni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány azt várja, hogy a Kúria az eddigi ellentmondó döntések után egyértelmű jogi helyzetet teremtene a hidakat lezáró tüntetésekkel kapcsolatban - mondta a miniszter. Gulyás Gergely szerint tűrhetetlen, elfogadhatatlan és a jelenlegi jogszabályokkal is ellentétes a jelenlegi helyzet. A miniszter álláspontja szerint a jogszabályok alapján munkanapon, munkaidőben nem lehet a hidakat lezárva tüntetni.