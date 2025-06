Az Európai Unió Bírósága (EUB) döntő jelentőségű devizahiteles ítéletére hivatkozva nemrégiben az adósnak adott igazat a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) egy, az MBH Bankkal szembeni perben, írta meg az Economx is.

Pert nyert tehát Magyarországon az első devizahiteles, a PKKB elsőfokú ítélete alapján ugyanis a deviza alapú kölcsönszerződés az árfolyamkockázat hiányos tájékoztatása miatt érvénytelen, az adós csak a kapott összeggel tartozik, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie, így az adósnak pénz jár vissza.

Az történelmi jelentőségű döntésről először beszámoló 24.hu most azt írja: bár

a luxemburgi székhelyű bíróság ítélete is utalt rá, és annak nyomán a PKKB ki is mondta, hogy az Orbán-kormány által alkotott devizahiteles törvények alkalmazása uniós jogba ütközik, a miniszterelnök kedden a parlamentben egyértelműen tudatta: a kabinet nem tervez törvénymódosítást.

Orbán Viktor szerint a meglévő jogszabályok elégségesek, a labda most a bíróságoknál pattog. „Az EUB ítélete nem a kormányra, hanem a Kúriára jelöl ki feladatokat” - szögezte le a miniszterelnök.

A kormányfő tehát a Kúriához passzolta a megoldáskeresést, ahol már össze is hívták a jogegységi tanácsot. A legfőbb bírói fórum a lap megkeresésére közölte, hogy az EUB-ítélet kapcsán két jogegységi eljárás is folyamatban van. A bíróság honlapjáról az is kiderül, hogy összesen tizenkét korábbi határozatát vizsgálja felül a Kúria, hogy azok fenntarthatók-e az EUB ítéletében adott jogértelmezést követően.

A jogegységi eljáráshoz a folyamatban lévő devizahiteles pereket tárgyaló bíróságok is igazodni kezdtek, a a bíróságok egymás után függesztik fel a devizahiteles pereket a jogegységi eljárások lezárásáig

– értesült a portál.

Az említett eljárás akár évekig is elhúzódhat, a Kúria csupán annyit közölt, hogy az eljárások eredményét előre nem lehet megjósolni.