Azt írták, hogy a „BudapestGO szüliNAPIjegy" Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, D14 vonalakon, a MÁV-START megahatározott vonatain, és a Volánbusz kijelölt elővárosi járatain érvényes.

A 150 forintos „szüliNAPIjegyről" minden fontos információ elérhető a BKK weboldalán, a bkk.hu/szulinapijegy oldalon – tették hozzá.

November 17-én és az azt követő napokon Budapest egy hatalmas születésnapra hívja a városlakókat a Városháza udvarára.

Itt láthatja először a nagyközönség az emlékév alkalmából elkészült Budapest Nagyregényt, amely 23 kortárs szerző közreműködésével, közösségi alkotásként mutatja be a várost különleges történeteken keresztül.

A látogatók ekkor, plakátokon láthatják először a The Budapester illusztrációit is. A kiadványban a 150 éves születésnap alkalmából 151 magyar illusztrátor alkotott meg egy-egy évet és jelentős eseményt 1873-tól napjainkig Budapest történetéből. November közepén a Budapest Hősei is bemutatkozik: a projektben a Főváros cégeinek munkatársai saját maguk választották ki azt a kollégájukat, akit a legnagyobb hősnek tartanak, ők is plakátokon mesélnek majd a munkájukról.

Az ünnepléshez a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. is csatlakozik: a november 17-i ünnepre 150 forintért kínálja belépőit, a kedvezményes jegyek november 4-től elérhetők.

A születésnap alkalmából ismét útjára indul a tavaly hatalmas népszerűségnek örvendő bulivillamos. A 49-es villamos vonalán a DJ-szettet hallgatva táncolhatunk és élvezhetjük Budapest szépségét.

A programokhoz érdemes letölteni az ÉnBudapestem applikációt, amelyben minden információ megtalálható az ünnepi hétvégéről. Egyes programokra kizárólag az applikációban lehet regisztrálni.