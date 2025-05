Nehezen befogadható, amikor azt olvassuk,

a 100 leggazdagabb magyar összvagyona idén rekordot döntött,

és egy esztendő alatt 2000 milliárd forinttal nőtt. Ez a virtuális vagyonkoncentráció egy év alatt 22 százalékos növekedést produkált, elérte a 11020 milliárd forintot.

Összehasonlításképpen a magyar államháztartásban a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira 11261 milliárd forintot terveztek elő: 6,5 ezer milliárd nyugdíjbiztosításra, 4,7 ezer milliárd pedig egészségbiztosításra menne.

Ugyanakkor, ha nem forintban, hanem kissé stabilabb fizetőeszközben, például euróban vizsgáljuk a leggazdagabb magyarok vagyonát, kissé árnyaltabb lesz a helyzet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024-es euróközépárfolyama 395,2 forint, míg a 2025-ös középárfolyam jelenleg 405,2 forint, így az egyszerűség kedvéért ezt a két összeget fogjuk használni.

Mészáros Lőrinc a Forbes 2024-es listája szerint 990 milliárd forint fölött diszponált, míg idén 1422 milliárd forintra növelte vagyonát. Ez 43,6 százalékos növekedést jelent.

Ha viszont a fenti EURHUF középárfolyamot nézzük, akkor a leggazdagabb magyar vagyona 2,505 milliárd eurót ért, míg az idei becslés 3,509 milliárd euró: ez pedig "csak" 40 százalékos növekedés. Ez még számára is több 36 milliárd forintot jelent. Ha pedig ugyanolyan lendülettel növekedhetett volna a vagyona, mint forintban, akkor 3,597 milliárd eurója lenne,

90 millió euróval több, mint amennyi a forint gyengülése miatt végülis a birodalmában megjelent.

A listán második Csányi Sándor tavalyi 700 milliárd forintja 1,771 milliárd eurót ért, az idei 820 milliárdja pedig 2,023 milliárd eurót. Forintban 17,1 százalékos a növekedés, euróban pedig 14,2 százalékos a többlet.

A harmadik leggazdagabb magyar, Felcsuti Zsolt tavaly 486 milliárd forint, 1,229 milliárd euronyi becsült vagyonnal rendelkezett, míg 2025-ben a 526 milliárd forintja 1,298 milliárd eurót jelent.

Tavaly a nyolcadik volt Széles Gábor 238 milliárd forinttal, ami 602 millió eurót ért, a most kilencedik 258 milliárd forintja 636 millió eurót ér.

Leisztinger Tamás (2024: 11. helyezett, 147 milliárd forintos becsült vagyonnal) 371,9 millió eurót ért, addig a 6 milliárd forintos vagyonosodása kevesebb 6 millió eurós többletet jelentene virtuálisan (153 milliárd forint/377,5 millió euró).

Tiborcz István, a BDPST Group vezetője Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Íme a lista:

Mészáros Lőrinc (1422 milliárd forint),

Csányi Sándor (820 milliárd forint),

Felcsuti Zsolt (526 milliárd forint),

Veres Tibor (480 milliárd forint),

Gattyán György (441 milliárd forint),

Szíjj László (370 milliárd forint),

Jellinek Dániel (336 milliárd forint),

Jászai Gellért (264 milliárd forint),

Széles Gábor (258 milliárd forint),

Garancsi István (221 milliárd forint),

Tiborcz István (188 milliárd forint),

Kasza Lajos (183 milliárd forint),

Futó Gábor (160 milliárd forint),

Wáberer György (156 milliárd forint),

Leisztinger Tamás (153 milliárd forint).

Tavaly még nagyobb volt a bukás

Mivel a Forbes a hagyományoknak megfelelően forintban osztályozza a leggazdagabbjainkat, amely még Orbán Viktor szerint is természetellenesen mozog, ezt a mi milliárdosaink is megérzik, hiába is összpontosult már 2024 végén is 8,5 billió forint az ötven leggazdagabb magyar kezében.

Mészáros Lőrinc esetében már akkor is vagyonduplázásról számolt be a Forbes, mivel 2023-ban 591,3 milliárd forintja volt, tavaly pedig 1241,8 milliárd forintot becsültek a személyéhez kötve. Mészáros Lőrinc 2023-as vagyona így 1,548 milliárd euró volt, míg elvileg 3,143 milliárd eurót jelentett a korábbi összehasonlításunk alapján. Amíg ez forintban 2,1-szeres szorzó, euróban már csak 2,03-as. Így a felcsúti cégbirodalom 107 millió eurós árfolyam-veszteséget szenvedett el a forint idei gyengélkedése miatt, ami jelenlegi, 410 forintos árfolyamon 43,8 milliárd forint, míg középárfolyamon is 42,2 milliárd forint.