A Forbes 13 éve rendszeresen október elején jelentette meg a 100 leggazdagabb cseh állampolgár listáját. Most ezt a dátumot májusra hozták előre.

Renáta Kellnerová a leggazdagabb csehek listáját korábban évekig vezető vállalkozó, a 2021 márciusában légibalesetben az Egyesült Államokban elhunyt Petr Kellner özvegye. A vállalkozó vagyonát a felesége, illetve családja örökölte.

A második helyen Daniel Kretínsky áll, aki elsősorban az energiaiparban és a médiában aktív. Vagyona 6 milliárd koronával 284 milliárd koronára (4544 milliárd forint) csökkent.

Kretínsky, az Energetikai és Ipari Holding (EPH) többségi tulajdonosa, tavaly is a második volt a listán. Az ő tulajdonában van a prágai Sparta is, az egyik legnépszerűbb cseh futballklub.

A harmadik helyet, úgy mint 2024-ban, most is Karel Komárek, a KKCG beruházási csoport tulajdonosa foglalja el 262,5 milliárd koronával. Komárek, aki szerencsejátékokkal is foglalkozik, vagyona egy év alatt 47,9 milliárd koronával nőtt.

Azonban vagyonát az elmúlt évben legnagyobb mértékben a most negyedik helyen álló Michal Strnad fegyverkereskedő gyarapította.

A tavaly 101 milliárd koronával rendelkező Strnad az idén már 230,5 milliárd koronát birtokol. A fegyverkereskedő 2023-ban csak a kilencedik, 2024-ben pedig a hatodik helyet foglalta el, de az ukrajnai háború és a nemzetközi helyzet következtében vagyona gyorsan növekszik. A fegyverkereskedelem láthatóan jól jövedelmez, mert további két szakmabeli vállalkozó is bekerült az első húsz közé.

Andrej Babis, a néhány éve még a második leggazdagabb cseh állampolgárnak számító volt kormányfő, jelenleg az ellenzéki ANO mozgalom elnöke 81 milliárd koronás vagyonnal a hetedik a listán, tehát megőrizte tavalyi pozícióját. Az őszi parlamenti választásokon győzelemre esélyes párt elnökének vagyona egy év alatt 1,9 milliárddal gyarapodott. A politikus vegyipari és élelmiszeripari vállalkozásai az Agrofert holdingban összpontosulnak.

Andrej Babis volt kormányfőnek korábban jóval nagyobb vagyona volt, de miután belépett a politikába, a 2017-ben elfogadott cseh összeférhetetlenségi törvény következtében vagyonának jelentős részét úgynevezett vagyonkezelői alapokba volt kénytelen helyezni.

Így ezek, bár a gyakorlatban ő rendelkezik felettük, formálisan nem képezik tulajdonát.

Babist egyébként még két vállalkozó előzte meg. Pavel Tykac, a Seven Energy energetikai holding tulajdonosa, aki 180,2 milliárd koronával rendelkezik, az ötödik. A hatodik pedig Radovan Vítek ingatlanekereskedő 120 milliárd koronás vagyonnal.

A száz leggazdagabb cseh között az idén négy újonc van. A 100. helyen álló személy, tehát a lista „legszegényebb" emberének vagyona 4,3 milliárd korona, azaz 68,8 milliárd forint.

A Forbes 2024-ben kiadott, az ötven leggazdagabb magyart összesítő kiadványa szerint nálunk a lista élén Mészáros Lőrinc áll 1241,8 milliárd forintra becsült vagyonával. Ez éppen a duplája Renáta Kellnerová vagyonának.