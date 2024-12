Miközben Mészáros Lőrinc a tavalyi magyar GDP 1,65 százalékának megfelelő vagyon fölött diszponál, mégsem lehet felhőtlenül boldog.

Legalábbis, ha forintban tartja a vagyonát.

A Forbes ismét összeállította az 50 leggazdagabb magyar listáját, amelynek

az első helyét a felcsúti vállalkozó foglalja el 1241,8 milliárd forintra becsült vagyonával,

ezzel első magyarként az írott történelmünk során átlépte az ezermilliárdos határt.

Hogy képben legyünk, a jövő évi költségvetésben a kormányzat 1600 milliárd forintot fordít a tanárok, pontosabban az oktatásban dolgozók bérére.

Ugyanakkor a Forbes a hagyományoknak megfelelően forintban osztályozza a leggazdagabbjainkat, amely még Orbán Viktor szerint is természetellenesen mozog. S ezt a mi milliárdosaink is megérzik, hiába is összpontosult 2024-ben 8,5 billió forint az ötven leggazdagabb magyar kezében.

Nézzük Mészáros Lőrincet, bár az ő esetében vagyonduplázásról számolt be a Forbes, 2023-ban 591,3 milliárd forintja volt, idén 1241,8 milliárd forintot becsülnek a személyéhez kötve.

Az euró 2023-ban 368,25 - 402,81 forintos értékek között változott. A legalacsonyabb szinten 2023. június 12-én állt, maximumát pedig még január 3-án érte el. Akármilyen meglepőnek is tűnhet, de év végére jelentősen olcsóbb lett az euró (több mint 17 forinttal), mint amennyibe a tavalyi év elején került: a 400,6 forintról lecsökkent 382,78 forintra. Az euró éves középárfolyama 381,95 forint volt.

Bár még nincs vége az évnek, de idén a napi nyitó- és záróértékéket nézve 377,8 - 414,73 Ft-os értékek között változott az euró (nyilván napközben voltak ennél nagyobb kiugrások is), év elejéhez képest több mint 32 forinttal kell többet fizetni az euróért (a dollárral szemben több mint 50 forintot gyengült a magyar fizetőeszköz). Ez azt is jelenti, hogy az átlag 395,08 forint idén.

Mészáros Lőrinc 2023-as vagyona így 1,548 milliárd euró volt, míg elvileg 3,143 milliárd euró idén. Amíg ez forintban 2,1-szeres szorzó, euróban már csak 2,03-as. Így a felcsúti cégbirodalom 107 millió eurós árfolyam-veszteséget szenvedett el a forint idei gyengélkedése miatt, ami jelenlegi, 410 forintos árfolyamon 43,8 milliárd forint, míg középárfolyamon is 42,2 milliárd forint.

A lista másik szimbolikus alakja Tiborcz István, a miniszterelnök veje tavaly került fel a listára, 75,3 milliárd forinttal, idén pedig feljött a tizenötödik helyre 151,5 milliárd forintos becsült vagyonnal. Tavalyi árfolyamon számolva 2023-ban 197, az ideivel számolva 2024-ben 383 millió eurója volt. Forintban 2,01-szeres bővülés, euróban már csak 1,9-es.

Ha a második helyezett Csányi Sándor vagyonát a Forbes 2023-ban euróban adja meg, akkor a középárfolyam szerint 1,502 milliárdos (573,7 milliárd forint) vagyont becsült volna meg. Idén 1,733 eurót (684,8 milliárd forint). Ugyanez igaz a lista harmadik helyén álló Felcsuti Zsoltra, amennyiben az MPF Holding tulajdonosa forintban tartja a vagyonát, akkor az tavaly 1,159 milliárd eurót ért volna (442,9 milliárd forint), míg az idei 487,4 milliárd forintja 1,233 milliárd eurót jelent.

Hogy mennyivel kevesebbet ér a magyar forint, az talán a Demján Sándor-hagyaték példáján keresztül mutatható be a leginkább. A lista tizedik helyén álló Demján Sándorné és családja kapcsán a Forbes azt írja, hogy

a Demján-örökösök Trigránit eladás utáni ingatlanvagyonát is kezelő Gránit Pólus csoport Magyarország vezető magántulajdonban lévő ingatlan-vagyonkezelő vállalkozása. A portfólió legfontosabb eleme az évente átlagosan húszmillió látogató által felkeresett Westend bevásárlóközpont a Nyugati pályaudvar mellett. A cégcsoport olyan ingatlanokat üzemeltet még a WestEnd mellett, mint a Müpa vagy a Papp László Sportaréna.

Ennek ellenére tavaly 225,6 milliárd forint volt feltüntetve a 2018-ban elhunyt Demján Sándor által alapított portfolió becsült vagyonához, idén pedig 225,2 milliárd forint. Ez forintban is jelentős, 400 millió forintos csökkenés, de euróban még látványosabb,

590,6 millió euróról 570 millió euróra csökkent a vagyon. A több mint 20 millió eurós mínusz pedig 8,1 milliárd forintos értékvesztést jelent a vásárlóerő-paritást figyelembe véve.

Milliárdosaink számára pedig további rossz hír, hogy legutóbb 400 forint alatt október 23-án kereskedtek a forinttal, és egyelőre még a leendő jegybankelnök, Varga Mihály sem tudta megmondani, hogyan és mikor erősödik vissza a forint annyira, hogy ne fenyegesse őket a vagyon értéktelenedése.