Ebből megyünk nyaralni – külföldön félmillió felett költenek a magyarok

A magyarok 80 százaléka megtakarítását éli fel a nyaraláskor, közel 40 százalékuk ugyanakkor az aktuális havi bevételeit is felhasználja, harmaduk pedig a SZÉP-kártyáról is költ a belföldi üdüléseken – derül ki az MBH kutatásából. A legnépszerűbb cafeteria-lehetőség kártyabirtokosainak száma és a költések volumene is dinamikusan emelkedett az elmúlt néhány évben, 2024 rekordot is hozhat.