Ötezer forint közelében kereskedtek csütörtökön a Waberer’s-részvényekkel; ami a logisztikai társaság papírjaival történik, az az egyik legjobb sztori a magyar tőzsdén.

A történelmi maximum árfolyam május 28-án dőlt meg, e hét szerdán, 5200 forinton. Az ötezer forint környéki árfolyam jelenleg 86-87 milliárd forintra értékeli a társaságot, nominálértéken tehát a többség nyerőben van, aki valaha Waberer’s-részvényeket vásárolt, kivéve, aki az 5100 forintos kibocsátási áron tette azt.

Igaz a 2017-es első kereskedési nap 5100 forintos árfolyama jelenleg 8750 értéket képvisel. (A részvényeket már 2015-ben bevezették a BÉT-re, de kereskedni csak két év múlva lehetett a papírokkal, addig zárt körűen működött a vállalat).

Tizedelődés, majd talpra állás

Aki 2025 év elején szállt be, most 24 százalék plusznak örülhet és szinte ugyanekkora nyerőt realizálhattak az egy évvel ezelőtt befektetők is. A mélypont a 2020-as 562 forint volt, akkoriban a piac durván alulértékelte a céget: ha felszámolták volna a társaságot, kifizetik a hitelezőket, eladják az eszközöket, egy részvény után több pénzt kaptak volna a tulajdonosok az akkori 562 forintnál.

Volt azonban visszatérés a 90 százalékos bukóból: az elmúlt 5 évben több mint 9-szeresére nőtt az árfolyam, az évesített átlagos növekedés pedig 44 százalék volt.

De hogyan történhetett meg, hogy a 2017-ben még 5100 forinton forgó részvények árfolyama 3 év alatt szinte a tizedére essen? A várakozások nagyon felfokozottak voltak, a 2010-es évtized közepén pedig kifejezetten jó volt a hangulat a részvénypiacokon.

A Waberer’s elsődleges részvénykibocsátása (IPO) mégsem sikerült jól, az intézményi befektetők kevésbé aktivizálták magukat, mint később kiderült, pontosan mérték fel a kockázatokat.

Az alapító kétszer is jókor volt jó helyen

A tőzsdei bevezetés előtt a cég pénzügyi befektetője – a Mid Europa Partners (MEP) – 97,2 százalékos részvénycsomaggal rendelkezett, a részvényeket több lépésben adta el a magántőke-befektetési alapnak az alapító Waberer György, 2011 és 2016 között.

A jegyzés során szeretett volna nagyobb mennyiséget eladni a MEP, de az intézményi befektetők visszafogott érdeklődése miatt ez nem sikerült, s mint utólag látszott, ennek még évekig tartó negatív hatása volt az árfolyamra.

A menedzsment által felvázolt sztori pedig egész jónak tűnt: organikus növekedés a nyugat- és közép-európai szállítmányozási piacon, megtámogatva a lengyel Link fuvarszervező felvásárlásával.

A részvénykibocsátás a meghirdetett sáv alján, 5100 forinton valósult meg, az IPO-során befolyt pénz kétharmada ment el a Link-akvizícióra, a nagytulajdonos a saját részvényei eladásából 30 millió eurót tehetett zsebre, de csak töredékét volt képes eladni az eredetileg tervezett mennyiségnek, megmaradt nála 72 százalék a 97-ből, a kisbefektetők pedig sokáig nem tudták mi a többségi tulajdonos terve, mikor borít a piacra egy nagyobb mennyiséget.

Csökkenő marzsok

Amire lett is volna oka, hiszen a külső környezet sokat romlott, nagyon magasak lettek az úthasználati díjak, fölfelé tartott az üzemanyagár is, a sofőrök munkadíja pedig még inkább. A negyedéves jelentések mindezeket a folyamatokat pontosan bemutatták, a marzsok rendre csökkentek, volt időszak, hogy már üzemi eredményszinten veszteséget mutatott ki a cég.

A részvények árfolyama a bevezetés után szinte azonnal megindult lefelé, így 2017 nyarán hiába volt a hatodik legértékesebb cég a BÉT-en a Waberer’s, a részvénypiaci kapitalizáció folyamatosan csökkent, őszre már 5000 forint alá került a jegyzés. 2018 tavaszától az árfolyam már gyorsuló ütemben esett, év végére le is feleződött. 2019-ben elesett az 1000 forintos lélektani határ is, majd a Covid járvány kirobbanásakor megvolt a mélypont, immár 600 forint alatt.

Ekkor a részvénypiaci kapitalizáció a 10 milliárd forintot sem érte már el, ami bántóan olcsónak számított és ahogy arra számítani lehetett, ezen a szinten megjöttek a vevők, a Mid Europa részvénycsomagjába 2021-en többen belevettek, például a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Trevelin, illetve maga Waberer György is visszaszállt 20 százalékos befolyást szerezve, igaz, mint kiderült, csak ideiglenesen.

8 évbe tellett, hogy az árfolyam visszatérjen a kibocsátási értékre

A Forbes így írt a cég helyzetéről a 2016-2020-as időszakra nézve: a lengyel akvizíció (Link) egyértelmű kudarc, a nemzetközi logisztikai piac átalakulására nem jól reagált a Waberer’s, mint ahogy azzal sem igazán tudtak mit kezdeni, amit a bolgár és román versenytársak felbukkanása jelentett.

Távozók és érkezők

Az utolsó nagy tulajdonosi átalakulás időpontja 2022, ekkor száll be például a Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST csoport, illetve a Mol Vagyonkezelő, távozott viszont Jellinek és Waberer György.

Jelenleg a BDPST, illetve Tiborcz összesen 54,8 százalékos befolyással rendelkezik, a Mol Vagyonkezelő 15 százalékot birtokol, a közkézhányad pedig kicsivel 30 százalék feletti. Utóbbiak jól tették, hogy maradtak és nem adták el a részvényeiket még 2022-ben, amikor a nagytulajdonosok kivásárlási ajánlatot tettek az összes részvényes felé, 2335,77 forintos ajánlati áron.

Kicsivel ezen árszint alatt a részvény árfolyama elidőzött 2023 nyaráig, majd onnan szinte már csak fölfelé tartott a jegyzés, az idei év elején például már a 4000 forintos szintről vett újabb lendületet.

A legutóbbi időszak raliját a társaság 2023-ban meghirdetett új stratégia (a régió első számú komplex logisztikai szolgáltató pozícióját célozta meg akkor a Waberer’s) fűti folyamatosan, amihez több akvizíció is társult.

Jelentős céláremelés érkezett

A társaságot elemző Concorde egy hete a korábbi 4800 forintról 6560-ra emelte célárát, vételi ajánlás mellett. Szerintük a társaság a tavalyi 22 millió euró nettó profit után idén 38, jövőre pedig 43 millió euró adózott eredményre lehet képes, vagyis a nyereség rendkívül rövid idő (2 év) alatt duplázódhat. Elemzőjük szerint a logisztikai külső környezet normalizálódik, ami fenntartható nyereségességet hoz a cégnek, amit a biztosítási szegmens még fel is pörgethet.

A jelenlegi áron olcsónak tartják a Waberer’s-t, amely kifejezetten sikeresen akvirál, a friss szerzemények idén több mint 10 millió euróval járulhatnak hozzá az 54 millió eurósra várt üzemi eredményhez. De az értékeltségi mutatók alapján is a régió egyik legolcsóbb értékpapírjaként lehet a Waberer’s-re tekinteni, mivel az idénre várható nettó profitnak mindössze 5,6-szerese a részvények pillanatnyi összértéke.