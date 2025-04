A Waberer's Csoport 2024-es évét fantasztikus évnek titulálta Barna Zsolt elnök-vezérigazgató. A cégvezető a logisztikai szolgáltató tavalyi eredményeit, illetve 2025-ös várakozásait és aktuális stratégiai céljait bemutató pénteki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „a tavalyi évünk nagyon komoly eredménytöbbletet hozott, bőven felülmúlva a várakozásokat."

Ezt mi sem bizonyítja jobban a számok nyelvén, mint például az, hogy

2024-ben hét százalékkal tudták növelni az árbevételüket, 757 millió euróra;

miközben öt százalékos, 45 millió euró volt a nyereségnövekedés (EBIT);

az EBITDA életükben először 100 millió euró fölé nőtt, egész pontosan 102 millió euró lett.

Az szintén a sikersorozat része volt Barna Zsolt szerint, hogy a cégcsoport tavaly több, stratégiailag fontos projektjét is el tudta indítani: csupa olyasmit, amelyek a vezetőség reményeinek megfelelően a jövőbeli növekedésük alapját fogják jelenteni. Az országos raktárlogisztikai hálózat fejlesztése például az ecseri és a debreceni beruházással kezdődött.

Barna Zsolt, a Waberer’s International Nyrt. elnök-vezérigazgatója Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Ezen túl megindult a régiós terjeszkedés is a cégcsoportnál Szerbiában az MDI akvizíciójával, ahogy a Waberer's belépett a vasúti logisztikai piacra – a PSP és a GySEV CARGO – akvizíciójával, akárcsak a közúti személyszállítási piacra, illetve a Posta Biztosítók megvásárlásával elkezdődött a biztosítási üzletág diverzifikációja is.

A sajtótájékoztatón elhangzott: 2025 és 2030 között legalább 400 millió eurót költene beruházásokra a Waberer’s Csoport. Ennek keretében létrejön az országos raktárfejlesztési hálózat, 100 ezer négyzetméterrel bővül a raktárkapacitás, folytatódik a regionális terjeszkedés, és az új üzletágként megjelent közúti személyszállítási területen is flottabővülés várható.

Mindez konkrét számokban kifejezve például azt jelenti, hogy 2027-ig legalább három saját raktárépületet szeretnének Budapesten, illetve a főbb vidéki ipari központokban. Az egyik első projekt, köztük a 22 ezer négyzetméteres debreceni raktár átadása 2026 elejére várható – fejtette ki Tóth Szabolcs, a Waberer's gazdasági -és stratégiai vezérigazgató-helyettese.

Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt. igazgatósági tagja, gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Mint kiderült, a vasúti szállítás világában is igencsak ambiciózus a Waberer's Csoport, miután megfogalmazták, hogy

szeretnének felkészülni az európai vasúti logisztika támogatására;

minél intenzívebben jelen lennének a tömegáruk, köztük például az építőanyagok és a gabona szállításának szegmensében;

a hazai és a regionális autóipari központok vasúti kiszolgálásában is részt vennének;

saját közúti flottájukat is a vasútra migrálnák;

kihasználva a fuvarozási és a szállítmányozási leányvállalataik közti szinergiákban rejlő lehetőségeket.

Az elképzelések hátterében két megvalósult akvizíció áll: az egyik az 1200 vasúti kocsival és a 21 darabos mozdonyállománnyal operáló PSP Csoport 2024-es megvásárlása, a másik pedig a a GYSEV Cargo Zrt. tavaly év végi 70 százalékos részesedésének megszerzése. Ugyanakkor a Waberer's cégcsoportnál az utóbbi időben nem csupán vonat, hanem busz is „került a zsákba".

Miután az idén megtörtént a Pannonbusz adásvételi szerződésének aláírása, újabb üzletfejlesztési dimenzió nyílt meg a vállalatcsoport előtt a közúti személyszállításban:

dolgozói járatokat üzemeltetnének ipari termelő ügyfeleik számára;

helyi és helyközi szolgáltatási buszjáratokat is üzemeltetnének;

ahogy vonatpótló járatokat;

beindítanák a busz szerviz szolgáltatást is külső ügyfeleik számára.

„A regionális terjeszkedést elkezdtük, de nem fejeztük be" – jelentette ki Erdélyi Barna, a Waberer's igazgatósági tagja, aki azt is hozzáfűzte, hogy elsősorban a környező országok, Csehország, Szlovákia, Lengyelország felé szeretnének terjeszkedni, akárcsak a Balkán felé, ahogy Románia is az expanziós terveik fókuszában szerepel.

Erdélyi Barna, Waberer’s International Nyrt. igazgatósági tagja; a Gránit Biztosító igazgatóságának elnöke Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A cégcsoport vezetői végezetül beszámoltak arról is, hogy a jövőbeli bővülésben egyre fontosabb szerepet kap, szintén mint stratégiai ágazat, a biztosítási szegmens is. Ehhez a hátszelet a Posta Biztosítók tavalyi felvásárlása adja, amely a magyar életbiztosítási piacon ma ötödik a piacon. Ehhez párosul a nem életbiztosítási piacon mozgó Gránit Biztosítójuk.

A Waberer's Csoport birtokolta három biztosító együttesen momentán körülbelül 1 millió biztosítási kötvénnyel rendelkezik.

Innen indulva az egyik fő célkitűzés, hogy biztosítási portfóliójukat középtávon eljuttassák a 40-45 millió forintos bevételig. Ennek érdekében bővül a termékportfólió, például azzal, hogy a Gránit Biztosító jelenlegi járművekre és üzleti ügyfelekre fókuszáló működése kiegészül a lakossági biztosítási termékek széles skáláját felvonultató Posta Biztosítókkal.

Vagyis a cégcsoport bővülésben egyre fontosabb szerepet kap majd a biztosítási szegmens is, és összességében idén is bővüléssel számol a társaság, amely 400 millió eurót költene beruházásokra a következő, 2025 és 2023 közti időszakban. Miután a Waberer’s fő célja, hogy piacvezető komplex logisztikai szolgáltatóvá váljon a közép-kelet-európai régióban.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás