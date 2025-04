Microsoft szerdán bejelentette: meghaladta a negyedéves bevételi várakozásokat, amihez jelentősen hozzájárult az Azure felhőalapú üzletágának erős növekedése.

A technológiai befektetők megnyugodhatnak: a jelentős mesterséges intelligencia befektetések megtérülnek, és a vállalat részvényei közel 6 százalékkal emelkedtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

A Microsoft eredményei, amelyek a Google múlt heti, hasonlóan a várakozásokat felülmúló eredményeit követik, enyhíthetik az AI iránti kereslet potenciális lassulásával kapcsolatos aggodalmakat, miután

egyes elemzők a Microsoft adatközpont-bérleti szerződéseinek lemondását a túlkapacitás jelének nevezték. A befektetők aggódtak az amerikai vámok következményei miatt is, amelyek a vállalkozásokat a kiadások visszafogására késztetik .

A Microsoft közölte, hogy az Azure felhőalapú részlegének bevétele 33 százalékkal nőtt a március 31-én véget ért harmadik negyedévben, meghaladva a Visible Alpha adatai szerinti 29,7 százalékos becslést.

A mesterséges intelligencia 16 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez, szemben az előző negyedévi 13 százalékponttal.

A vállalat közölte, hogy a kereskedelmi megrendelések 18 százalékkal növekedtek a harmadik pénzügyi negyedévben, részben a ChatGPT alkotójával, az OpenAI-val kötött új Azure-szerződésnek köszönhetően.

„Egy olyan negyedévben, amelyet a vámtarifák miatti félelmek és a mesterséges intelligenciára költött kiadások vizsgálata beárnyékolt, ez a negyedév egyértelmű győzelem – még ha nem is volt tűzijáték”

– értékelt a Reutersnak Jeremy Goldman, az E-marketer tájékoztatókért felelős vezető igazgatója egyben hozzátette, hogy

„az Azure és más felhőszolgáltatások felülmúlták a Wall Street várakozásait – a Microsoft Cloud növekedése pedig azt mutatja, hogy továbbra is haszonkulcs-barát növekedést biztosít a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának felhasználásával. A befektetők azonban továbbra is szorosan figyelemmel kísérik majd a vállalatot, mivel továbbra is visszafogja az adatközpontok bővítését.”

A Visible Alpha adatai szerint a Microsoft tőkekiadásai a harmadik negyedévben 52,9 százalékkal, 21,4 milliárd dollárra emelkedtek, ami kevesebb a 22,39 milliárd dolláros becslésnél. A hosszabb élettartamú eszközökbe történő beruházások aránya azonban a teljes összeg mintegy felére csökkent.

Jonathan Neilson, a Microsoft befektetői kapcsolatokért felelős alelnöke szerint ez azt tükrözi, hogy

a Microsoft kiadásai a hosszú élettartamú eszközökről, például az adatközpont-épületekről, a rövidebb élettartamú eszközökre, például a chipekre fordított nagyobb összegek felé tolódnak el.

A Reuters felidézte, hogy egy magas rangú Microsoft-vezető a hónap elején megismételte, hogy a vállalat idén 80 milliárd dollárt költ adatközpont-kiépítésre, és a befektetők most szorosan figyelik majd, hogy ez megerősítésre kerül-e ismét az elkövetkezendő napokban.