Pozitív kezdés után indexemelkedéssel fejezték be a hétfői kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

Az összeurópai STOXX 600 index és az euróövezeti Euro Stoxx 50 index egyaránt 0,35 százalékos emelkedéssel fejezte be a hétfői kereskedést.

A londoni FTSE 100 index 0,47 százalékkal emelkedett zárásra,

a DAX Frankfurtban 0,17 százalékkal,

a CAC 40 Párizsban 0,42 százalékkal zárt magasabban.

40 Párizsban 0,42 százalékkal zárt magasabban. A milánói tőzsde 0,20 százalékos, a madridi 1,12 százalékos indexemelkedéssel zárt.

Az olajár nagyot csökkent hétfőn, miután enyhültek a piaci aggodalmak afelől, hogy a gázai konfliktus megakasztaná a régióból származó globális olajellátást. A piacok emellett kivárásra rendezkedtek be a Fed, a Bank of Japan és a Bank of England a héten esedékes kamatdöntő ülései előtt.

Az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára 3,03 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 82,94 dolláron, a Brent ára pedig 2,43 százalékkal ment lejjebb 88,28 dollárra.

Az arany ára május óta az első alkalommal lépte át az unciánkénti 2000 dolláros határt. A dollárindex csökkent, az euró erősödött.

Az arany spot ára 0,33 százalékkal áll alacsonyabban, 1999,08 dolláron unciánként. A dollárindex 0,34 százalékkal csökkent 106,22 pontra. Az eurót 0,42 százalékkal jegyzik erősebben, 1,0608 dolláron.