Május 18-án vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját Romániában, a tét a szokottnál is nagyobb, mivel az első kört jelentős előnnyel nyerő George Simion esetleges győzelme további heves mozgásokat okozhatna a szomszédos ország pénz- és tőkepiacain, amiből a befektetők már az első forduló után is ízelítőt kaptak.

Véget ért a stabil lej korszak?

Az aggodalom nem alaptalan. Az első forduló utáni kedden – miután a miniszterelnök arra hivatkozva lemondott, hogy a kormány jelöltje lecsúszott a második helyről – véget ért a román lej éveken át tartó stabil árfolyammozgása és a korábbi 4,98-as euró-lej kurzus egészen 5,12-ig emelkedett, vagyis napon belül majdnem 3 százalékkal gyengült.

A jegybank kénytelen volt beavatkozni, hogy megállítsa a lej zuhanását és elemzők szerint emiatt 6 milliárd eurót égetett el a devizatartalékból. (A lej árfolyama nem lebeg szabadon, mint például a forint, a złoty, vagy a cseh korona, szóval az árfolyamot nem csak a kereslet-kínálat alakulása mozgatja, azt a központi bank egy irányított sávban igyekszik terelgetni, eddig nem is engedte, hogy 1 euró többe kerüljön 5 lejnél.)

Az euró-lej árfolyam mozgása Kép: Yahoo Finance

A rendszer eddig remekül működött, a román fizetőeszköz kibírt olyan külső sokkokat, mint az ukrajnai háború kitörése, vagy a járványhoz köthető korlátozások és gazdasági nehézségek. Annak, hogy a jegybank stabilan 5 lej alatt tartotta az árfolyamot, előnyei és hátrányai is voltak, a román exportőrök például elszenvedtek némi versenyhátrányt, de inkább a pozitív oldalát élték meg a románok:

az inflációban nem jelentek meg devizahatások

a fogyasztói bizalom erős maradt

A várakozások szerint mostantól az 5,1-es szinttel kell megbarátkozni, de az, hogy vége az éveken át tartó stabilitásnak, a külföldi spekulánsok figyelmét is felkeltette. A JPMorgan például bejelentette, hogy pozíciót vett fel a lejjel szemben: arra számítva, hogy Simion győzelme további gyengülést hozhat az árfolyamban. Két forgatókönyvük van, az egyik csak 3-5 százalék, a másik viszont drámai, 15-20 százalékos árfolyamesést vetít előre.

Utóbbi olyan hatással járna, mintha az euró-forint a jelenlegi 403-ról 463-483 közé kerülne.

Romokban a költségvetés, sürgős intézkedést vár a piac

A külföldi befektetők szerint egyértelműen Simion győzelme lenne a legrosszabb kimenetele a vasárnapi választásnak, mert akkor az elnök és a kormány közt számos esetben érdekkülönbség alakulna ki és veszélybe kerülne a betervezett költségvetési reform végrehajtása, amire az ország vállalásokat tett az Európai Bizottság felé. Amit egyszerűen nem is lehet megkerülni, a költségvetési hiány az egész EU-ban Romániában a legmagasabb, az év első 4 hónapjában a GDP 2,94 százalékára rúgott, így viszont nehezen teljesíthető a 7 százalékos hiánycél, ami magas ugyan, de még mindig javulás lenne a tavalyi botrányos 9,3 százalék után.

George Simion egy elnökjelölti vitán Bukarestben 2025. május 8-án Kép: Inquam Photos / REUTERS, Malina Norocea

A kötvénypiacon is érezhető a feszültség, nagyon felszaladtak a hozamok, az első kör utáni 7,5 százalék helyett 8 százalék feletti szinteken is járt a 10-éves állampapír hozama. A tőzsdeindex (BET) pedig már közel 5 százalékot esett az első forduló óta.

Fej-fej mellett a jelöltek

A vasárnap esedékes döntő választás előtt Simion és a centrista Nicusor Dan bukaresti főpolgármester fej-fej mellett állnak. A Reuters fejtegetése szerint Simionnal elszigetelődne Románia, a külföldi tőkebeáramlások teljesen lefékeződnének, és még a NATO keleti szárnya is destabilizálódna. A jelölt ígérete szerint szó sem lehet adóemelésekről, anélkül viszont lehetetlen küldetésnek tűnik a deficit lefaragása. Ha az elnökválasztást politikai válság is követné, például azért mert Simion arra törekedne, hogy az új kormányban helyet kapjon az általa vezetett AUR-párt, az akár könnyen recesszióba lökhetné Románia gazdaságát – vélik a Bank of America közgazdászai.