Az Amazon, a Microsoft és az Nvidia összedugták a fejüket, és jelenleg összesen mintegy 60 milliárd dolláros OpenAI-ba történő befektetésről tárgyalnak – erről jelentett a The Information.

Az Nvidia egy már meglévő befektető, melynek chipjei az OpenAI mesterségesintelligencia-modelljeit működtetik, és most közel 30 milliárd dolláros befektetésről is tárgyalásokat folytat;

a Microsoft régóta a cég támogatója, kevesebb mint 10 milliárd dolláros befektetésről folytat tárgyalásokat; ám

az Amazon új befektetőként 10 milliárd dollárt is meghaladó, potenciálisan akár 20 milliárd dolláros befektetésről is tárgyal

– közölte szerdán a portál egy, a helyzetet ismerő személyre hivatkozva.

A Reuters azt írja, a jelentés szerint

az OpenAI már közel áll ahhoz, hogy ezen cégektől szerződéseket, azaz befektetési kötelezettségvállalást kapjon.

Az Amazon befektetése külön tárgyalásoktól függhet, beleértve az OpenAI felhőszerver-bérleti megállapodásának esetleges bővítését az e-kereskedelmi céggel, valamint egy kereskedelmi megállapodást az OpenAI termékeinek, például a vállalati ChatGPT-előfizetéseknek az Amazonnak történő értékesítéséről – írta a The Information.

Egyébként épp a napokban röppentek fel hírek arról is, hogy a SoftBank Group tárgyalásokat folytat további 30 milliárd dollár befektetéséről a nyelvi modellt fejlesztő vállalatba.

Az OpenAI küzd az AI-modelljeinek betanításával és működtetésével kapcsolatos növekvő költségekkel, mivel a verseny most alaposan felforrósodott az Alphabet tulajdonolta Google-lel.