Az Amazon, a Microsoft és az Nvidia összedugták a fejüket, és jelenleg összesen mintegy 60 milliárd dolláros OpenAI-ba történő befektetésről tárgyalnak – erről jelentett a The Information.
- Az Nvidia egy már meglévő befektető, melynek chipjei az OpenAI mesterségesintelligencia-modelljeit működtetik, és most közel 30 milliárd dolláros befektetésről is tárgyalásokat folytat;
- a Microsoft régóta a cég támogatója, kevesebb mint 10 milliárd dolláros befektetésről folytat tárgyalásokat; ám
- az Amazon új befektetőként 10 milliárd dollárt is meghaladó, potenciálisan akár 20 milliárd dolláros befektetésről is tárgyal
– közölte szerdán a portál egy, a helyzetet ismerő személyre hivatkozva.
Kapcsolódó
A Reuters azt írja, a jelentés szerint
az OpenAI már közel áll ahhoz, hogy ezen cégektől szerződéseket, azaz befektetési kötelezettségvállalást kapjon.
Az Amazon befektetése külön tárgyalásoktól függhet, beleértve az OpenAI felhőszerver-bérleti megállapodásának esetleges bővítését az e-kereskedelmi céggel, valamint egy kereskedelmi megállapodást az OpenAI termékeinek, például a vállalati ChatGPT-előfizetéseknek az Amazonnak történő értékesítéséről – írta a The Information.
Egyébként épp a napokban röppentek fel hírek arról is, hogy a SoftBank Group tárgyalásokat folytat további 30 milliárd dollár befektetéséről a nyelvi modellt fejlesztő vállalatba.
Az OpenAI küzd az AI-modelljeinek betanításával és működtetésével kapcsolatos növekvő költségekkel, mivel a verseny most alaposan felforrósodott az Alphabet tulajdonolta Google-lel.
Új korszak előtt áll a ChatGPT: reklámok jelenhetnek meg a felületén és a válaszaibanEgyre több jel mutat arra, hogy a ChatGPT-ben is megjelennek majd a reklámok. Az OpenAI már teszteli a szponzorált válaszokat, amelyek akár már 2026-ban elérhetők lehetnek az ingyenes felhasználók számára. Részletek >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!