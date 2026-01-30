A demokraták és a Fehér Ház megállapodtak a részleges kormányzati leállás elkerüléséről és a Belbiztonsági Minisztérium ideiglenes finanszírozásáról. A Szenátusnak péntek éjfélig kell szavaznia a kérdésről. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta, hogy „a republikánusok és a demokraták összefogtak, hogy a kormány túlnyomó többségét szeptemberig finanszírozzák", miközben ideiglenesen meghosszabbították a Belbiztonsági Minisztérium jelenlegi finanszírozását.
A két fél arról állapodott meg, hogy a kormányzati finanszírozási csomagból kiemelik a Belbiztonsági Minisztériumot, amelynek a működéséhez a szükséges pénzt két hétre biztosítják. Ez idő alatt egyeztetnek a demokrata pártnak arról a követeléséről, hogy korlátozzák az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal jogköreit.
Tekintettel arra, hogy a Kongresszus már jóváhagyott a kormányzati finanszírozási törvény 12 részéből hatot, a szombattól lehetséges leállás részleges lenne, és nem érintené az igazságügyi, a kereskedelmi, a mezőgazdasági, belügyi és a veteránügyi minisztériumot.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!