A demokraták és a Fehér Ház megállapodtak a részleges kormányzati leállás elkerüléséről és a Belbiztonsági Minisztérium ideiglenes finanszírozásáról. A Szenátusnak péntek éjfélig kell szavaznia a kérdésről. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta, hogy „a republikánusok és a demokraták összefogtak, hogy a kormány túlnyomó többségét szeptemberig finanszírozzák", miközben ideiglenesen meghosszabbították a Belbiztonsági Minisztérium jelenlegi finanszírozását.

A két fél arról állapodott meg, hogy a kormányzati finanszírozási csomagból kiemelik a Belbiztonsági Minisztériumot, amelynek a működéséhez a szükséges pénzt két hétre biztosítják. Ez idő alatt egyeztetnek a demokrata pártnak arról a követeléséről, hogy korlátozzák az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal jogköreit.

Donald Trump tavaly november 12-én írta alá a szövetségi kormányzati finanszírozás január 30-ig tartó folytatásáról szóló törvényt. Így az amerikai történelem rekordhosszúságú kormányzati leállása a 43. napon véget ért. A kormányzati leállás 2025. október 1-jén éjfélkor kezdődött a finanszírozás hiánya miatt, mivel a kormányzó republikánus és az ellenzéki demokrata pártok képviselői a Kongresszusban nem tudtak megegyezni több kiadási tételben, beleértve az egészségügyet is.

Tekintettel arra, hogy a Kongresszus már jóváhagyott a kormányzati finanszírozási törvény 12 részéből hatot, a szombattól lehetséges leállás részleges lenne, és nem érintené az igazságügyi, a kereskedelmi, a mezőgazdasági, belügyi és a veteránügyi minisztériumot.