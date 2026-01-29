Devecseren újabb állomásához érkezett a Provident Pénzügyi Zrt. és a Semmelweis Egyetem közös kezdeményezése, a Nyugdíjas Akadémia, amelynek célja, hogy az idősebb korosztály számára közérthető, gyakorlati tudást nyújtson a pénzügyi biztonság és az egészségmegőrzés területén.

A programsorozat második alkalma január 29-én zajlott a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központban. Az eseményt Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere köszöntője nyitotta meg, aki beszédében kiemelte az idősek pénzügyi és egészségügyi biztonságát támogató kezdeményezések jelentőségét.

„Az idősebb generáció számára különösen fontos, hogy hiteles, közérthető információkhoz jusson a pénzügyeiket és a mindennapi biztonságukat érintő kérdésekben. Az ilyen programok erősítik a biztonságérzetet és segítik a tudatos döntéshozatalt” – tette hozzá

Az esemény fókuszában az általános pénzügyi ismeretek és a biztosítások világa állt. Az előadások során szó esett arról, milyen élethelyzetekben nyújthatnak valódi védelmet a biztosítások, mire érdemes figyelni a szerződéskötéskor, valamint melyek azok a gyakori buktatók, amelyek félreértésekhez vagy kellemetlen meglepetésekhez vezethetnek. A szakértők közérthető példákon keresztül mutatták be, hogyan lehet eligazodni a sokszor összetett feltételek között, és hogyan hozhatók meg megalapozott pénzügyi döntések a mindennapi biztonság érdekében.

A Providentnek a pénzügyi edukáció nem csupán társadalmi felelősségvállalás, hanem valódi segítség azoknak, akik gyakran találkoznak félrevezető ajánlatokkal, bonyolult pénzügyi helyzetekkel vagy akár csalási kísérletekkel. A Nyugdíjas Akadémia célja, hogy ezekben a helyzetekben kapaszkodót adjon, és erősítse az idősebb generációk magabiztosságát. A Nyugdíjas Akadémia célja, hogy a résztvevők ne csupán információt kapjanak, hanem kérdezhessenek, megoszthassák tapasztalataikat, és a mindennapokban is használható tanácsokkal térjenek haza.