Csak pillanatnyi kilengést okozott a piacokon a nemrég közölt júniusi inflációs adat: a várakozás ugyanis 4,6 százalék volt (éves összevetésben), s a tényadat is ennyi lett. Pánikra azonban nincs ok, csak néhány üzletet kötöttek a 400 feletti árfolyamon, azt is még a hivatalos adat publikálása előtt.

A magyar deviza szempontjából továbbra is meghatározó az MNB alelnökének, Kurali Zoltánnak a nyilatkozata, amelyből a piaci szereplők azt olvashatták ki, hogy idén szinte semmi esély nem mutatkozik kamatcsökkentésre. Az alelnök úgy fogalmazott, hogy egyetlen, a 2-4 százalékos tűréshatárba süllyedő inflációs adat önmagában nem elegendő feltétel ahhoz, hogy fontolóra vegyék a monetáris kondíciók enyhítését. A kedden közölt 4,6 százalékos adat ettől elég messze van.

A magyar gazdaság szempontjából nem a KSH infláció a nap rossz híre, hanem az, hogy a német export a vártnál nagyobb mértékben csökkent májusban, mivel az Egyesült Államokba irányuló szállítások értéke több mint három éves mélypontra esett Donald Trump elnök vámintézkedései közepette.

A teljes export 1,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest - közölte a statisztikai hivatal kedden. Ez rosszabb, mint a Bloomberg felmérésében szereplő mínusz fél százalékos medián becslés, de az áprilisi (felülvizsgált) 1,6 százalékos csökkenésnél jobb valamivel.