Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a BUX a nemzetközi piacokkal ellentétesen mozgott hétfőn magas forgalom mellett.

A Richter folytatta múlt hét végi emelkedését és nap folyamán új történelmi csúcsot ért el 11 820 forinton, a befektetői érdeklődés a társaság amerikai stratégiai partnerének (AbbVie) múlt héten közzétett kedvező pénzügyi jelentése után nőtt meg a gyógyszerrészvény iránt. A Mol papírjai profitrealizáció után csökkentek, és az OTP részvényeinél is kisebb korrekció volt megfigyelhető - fogalmazott az elemző.

A Mol árfolyama 66 forinttal, 1,67 százalékkal 3876 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,22 százalékkal 40 410 forintra esett, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,2 százalékkal 1986 forintra erősödött, forgalma 987,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,66 százalékkal 11 670 forintra nőtt, a részvények forgalma 5,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 234,85 ponton zárt hétfőn, ez 62,57 pontos, 0,62 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.