A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4196,68 pontos, 4,81 százalékos csökkenéssel, 83 028,96 ponton zárta a pénteki napot. Minden vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest.

Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, kiugróan magas forgalom mellett zuhant a BUX, mivel a befektetői hangulat rendkívül negatívvá vált. Tovább hajtaja a pánikot ugyanis, hogy a Trump-vámokra válaszul Kína is 34 százalékos büntetővámokat jelentett be az amerikai termékekre, mellett pedig jó néhány termék importját is felfüggeszti. Emiatt a befektetők most a kereskedelmi háború eszkalálódásától tartanak.

Az elemző szerint utoljára 2022 januárjában alakult hasonlóan a BUX mozgása.

A Mol 94 forinttal, 3,13 százalékkal 2912 forintra, az OTP-részvények ára 1610 forinttal, 6,76 százalékkal 22 200 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 2,08 százalékkal 1508 forintra, a Richter-papírok árfolyama 360 forinttal, 3,45 százalékkal 10 060 forintra csökkent.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8299,47 ponton zárt pénteken, ami 387,97 pontos, 4,47 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz képest.