A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: Európában kedvező a piaci hangulat, a magyar tőzsde viszont eséssel fejezte be a kereskedést.
Fontos vállalati hír nem érkezett; a vezető részvények közül a Richter a gyorsjelentésének csütörtöki megjelenése előtti eladási hullám miatt gyengülhetett, a Mol és az OTP esetében a befektetői kockázatcsökkentés indokolhatja a mínuszos zárást.
A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,03 százalékkal 2890 forintra, az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,06 százalékkal 32 480 forintra, a Richter-papírok árfolyama 230 forinttal, 2,19 százalékkal 10 270 forintra gyengült. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1762 forintra erősödött.
