Nagy lendülettel áttörte az OTP részvénye a 16 ezer forintos szintet, amely közel egy hónapig jelentett neki akadályt a novemberben kezdődött igen erős emelkedő trendben. A papír ezzel lényegében túljutott egy közel kétéves időszak nehézségein, melyek időnként olyan súlyosak voltak, hogy még 8000 forint alatt is járt az árfolyam.

Nem látszott a veszély

Az OTP részvénye 2022 elején remekül teljesített, 18 ezer forint körül volt az ára, ezzel alig maradt el mindenkori csúcsától, melyet pár hónappal korábban ért el. Akkor már ugyan hevesen emelkedett az infláció és az energiaárak is magasra szaladtak, csak még nem lehetett tudni, hogy miért. Ezeket a legtöbben átmeneti, rövid folyamatoknak tartották, mint a járvány utóhatásait az ellátási láncok akadozása okán. Sőt, az OTP befektetői még örültek is, hogy kicsit megemelkednek a kamatok, nő a kamatmarzs, nagyobb nyereséget érhet el a bank.

Háborús összeomlás

Ezek után derült égből villámcsapásként jött Ukrajna megtámadása Oroszország részéről, amit még egy nappal előtte is nagyon kevesen tudták elképzelni, mivel teljesen irreálisnak tűnt, és az azóta eltelt két év alapján annak is bizonyult. Az ilyen hatás sehol nem látszik jobban, mint a tőzsdén: az OTP árfolyama valósággal összeomlott a hírre, és 18 ezerről nagyon gyorsan 10 ezer forintig zuhant.

Menekültek az intézményi befektetők

Ezt kisebb felpattanás követte 13 ezer forintig, onnan azonban újra masszív esés következett, és sok kisbefektető ekkor vásárolt be, azt gondolván, hogy csak azért olcsó a papír, mert sokat esett. A nagy intézményi befektetők azonban továbbra is eladói nyomást idéztek elő, hisz ők a háborús kockázatot magasnak értékelték, pláne, hogy az OTP-nek mindkét Oroszországban és Ukrajnában egyaránt van bankja.

Egyúttal rögtön tudatosult is bennük, hogy a gázár sem véletlenül szállt már jóval a háború előtt soha nem látott magasságba: az oroszok előkészítésként visszafogták európai eladásaikat, hogy szükség esetén Európában hiányt idézzenek elő. Ennek különösen erős inflációs hatásai egyértelműek voltak, és az is, hogy a magas infláció már kedvezőtlen a bankoknak.

A második csapás

Ezután jött egy újabb csapás: bevezették az újabb különadót a bankokra, egyúttal kamatstopot léptettek életbe a nem fixált kamatozású ingatlanhitelekre. Erre a befektetők végképp menekülni kezdtek a papírból: ekkor esett át gyorsan a 10 ezres szinten az árfolyam, a beragadt kisbefektetők pedig kétségbeesetten kérdezték brókerektől, befektetési tanácsadóktól, elemzőktől, hogy miért eshet ilyen mélyre az árfolyam.

Mélypont és fordulat

Végül 8000 forint lett a mélypont, egyúttal látszani kezdett, hogy a bank a vártnál jobban bírja a megpróbáltatásokat, leginkább azért, mert néhány másik leánybankját, mint például a bolgárt vagy a szerbet, egyáltalán nem érintik a válságtünetek, szép profitot hoznak, ami ellensúlyozta a hatalmas orosz és ukrán tartalékképzésből adódó veszteséget.

OTP részvény árfolyama, 2 év Kép: Economx

Végül a gázár 2022 augusztusi tetőzése után már az OTP árfolyama is elrugaszkodott a 8000 forintos szintről, és a gazdasági helyzet lassú javulásával és a háború holtpontra jutásával lassan emelkedni kezdett. Voltak azért még komoly visszaesések tavaly az első félévben, sok volt még a bizonytalanság és 20 százalék fölötti az infláció, de utána újabb, immár tartósabb áremelkedés kezdődött, ami már 14 ezer forint fölé vitte az árat.

Az uniós pénzek meggyőzték a vevőket

Ekkor történt egy közjáték, ami hirtelen nagyot sújtott a papíron: ötlet szinten felmerült a banki különadó újabb emelése, ez azonban végül nem következett be, sőt, ha el nem is törtölték 2024-re, ahogy eredetileg tervezték, de legalább megfelezték az addigi különadót. A piac bizalma végül akkor állt helyre teljesen, amikor az uniós források érkezése elől kezdtek elhárulni az akadályok, majd amikor ténylegesen is megegyezés született ezek egy részéről.

Eközben az energiaárak és az infláció is visszaesett, a fizetési mérleg hiánya megszűnt, az orosz és ukrán bankok működnek, sőt, még nyereséget is tudnak termelni, de nélkülük is jól megy a bank, így elmúltak azok a tényezők, amik miatt korábban az összeomlás bekövetkezett. A vevők így most fokozatosan visszatérnek, az intézményi befektetők között újra divatos a magyar piac és ezen belül is a legnagyobb részvény, az OTP. Ezt a folyamatot láthatjuk most a papír masszív áremelkedésében. Aki belevett 2022-ben a zuhanó papírba és megvan még neki, most tisztes nyereséggel zárhatja a menet közben sok álmatlan éjszakát okozó pozíciót.